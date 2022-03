SC Paderborn U21 auf Platz eins: "Vor der Saison nicht so geplant"

Die U21 des SC Paderborn steht in der Oberliga Westfalen auf Platz eins. Das vergangene Spiel wurde mit einem beeindruckenden 3:0 gegen den Aufstiegskonkurrenten SG Wattenscheid 09 gewonnen.

In der Oberliga Westfalen steht die U21 des SC Paderborn auf dem ersten Platz. Der Tabellenzweite 1. FC Kaan-Marienborn hat ebenso wie der SCP II 43 Punkte auf dem Konto. Am vergangenen Spieltag gewann die Zweitvertretung des SCP souverän mit 3:0 gegen die SG Wattenscheid 09.

Paderborn-Trainer Thomas Bertels übernahm im Februar das Team von Michel Kniat, der seinerseits zum SC Verl wechselte. Bertels lobt seine Mannschaft für den jüngsten Sieg gegen die SGW: „Das war eine ganz reife Leistung, die uns als so junge Mannschaft vielleicht auch nicht jeder zutraut. Das 3:0 war hochverdient, die Jungs haben das richtig gut gemacht.“

Unter seiner Regie bestritt die U21 bislang drei Oberliga-Spiele. Der Ex-Profi zieht aus den bisherigen Partien ein positives Fazit: „Das erste Spiel war gegen Clarholz. Der Punkt aus dem 2:2 wird auch noch für irgendetwas gut sein. Wir haben in Unterzahl gespielt, dafür war das ganz ordentlich. Gegen Ennepetal (2:0, Anm. d. Redaktion) haben wir hochverdient gewonnen und jetzt der Kracher gegen Wattenscheid, das war stark.“

Vor der Saison haben nicht viele damit gerechnet, dass die Zweite des SCP ein Aufstiegskandidat sein würde. Der 35-Jährige gibt einen Einblick: „Der erste Auftrag ist für uns die Ausbildung. Ich hatte mir schon vorher mit Michel (Michel Kniat, Anm. d. Redaktion) das Büro geteilt und wir haben uns viel ausgetauscht. Wir wussten, dass wir mehr trainieren können als die anderen Vereine und haben uns das Ziel gesetzt, die fitteste Mannschaft zu sein. Vor der Saison war das nicht so eingeplant, aber wir nehmen das natürlich gerne mit und möchten am Ende immer noch dort oben stehen.“

Nun stellt sich die Frage, warum die Zweite des SCP in dieser Saison dermaßen auftrumpft. Bertels hat eine Vermutung: „Die Jungs sind so stark, weil sie eine richtige Mannschaft sind. Wir haben einen 27-Mann Kader, da kann nicht jeder spielen. Trotzdem kommen die Jungs zu jedem Auswärtsspiel mit und unterstützen die Mannschaft.“

Vor dem Start in die Aufstiegsrunde steht für die Bertels-Elf noch ein letztes Spiel in der Hauptrunde an. Am Mittwoch (30. März, 19:30 Uhr) ist die U21 zu Gast beim SV Schermbeck.

Weitere News zur Oberliga Westfalen gibt es hier.