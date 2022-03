Oberliga Niederrhein: Küper macht für Schonnebeck die Aufstiegsrunde klar

Am 22. Spieltag der Oberliga Niederrhein gewann die SpVg Schonnebeck zuhause gegen den TVD Velbert mit 3:0 (1:0) und sichert damit den Klassenerhalt.

Die SpVg Schonnebeck hat das im Vorfeld gesteckte Ziel der Aufstiegsrunde klar gemacht. Am 22. Spieltag der Oberliga Niederrhein gewann die Mannschaft unter der Leitung von Cheftrainer Dirk Tönnies gegen die Gäste vom TVD Velbert mit 3:0 (1:0). Youngster Calvin Küper avancierte während der Partie zum Matchwinner und markierte einen Doppelpack.

In der 35. Spielminute brachte Küper die Schwalben per Kopfball in Führung. In der 71. Spielminute erfolgte dann der Geniestreich: Küper sah, dass Gäste-Keeper Robin Offhaus zu weit vor seinem Kasten stand und fasste sich ein Herz. Aus gut 40 Metern Torentfernung schoss der 20-jährige Stürmer auf das freie Tor und der Ball schlug tatsächlich ein. Den Schlusspunkt der Partie setzte Dennis Abrosimov in der 86. Spielminute. Nach toller Vorarbeit von Robin Andre Brandner vollendete Abrosimov zum 3:0-Endstand.

SpVg Schonnebeck: Sprenger - Mourtala, Skuppin, Bloch, Sarr - Acar (Yerek 64.), Ketsatis, Jesic, Brandner - Lierhaus (Hoffmann 62.), Küper (Abrosimov 73.) Sprenger - Mourtala, Skuppin, Bloch, Sarr - Acar (Yerek 64.), Ketsatis, Jesic, Brandner - Lierhaus (Hoffmann 62.), Küper (Abrosimov 73.) TVD Velbert: Offhaus - Fagasinski (Lange 75.), Schwertfeger, Härtel, Haub (Tumanan 27.) - Nonaka (Raudino 87.), Di Gaetano, Bachmann (Hollstein 88.), Schubert-Abubakari - Kluft, Heck (Kray 20.) Schiedsrichter: Sven Heinrichs Tore: 1:0, 2:0 Küper (35., 70.), 3:0 Abrosimov (86) Zuschauer: 250

Über seine Saisontreffer Nummer sechs und sieben sagte Schonnebecks Top-Torjäger Küper nach der Partie: „Das war ein ganz wichtiger Sieg für uns, denn wir haben die Aufstiegsrunde klar gemacht. Auch für mich persönlich ist es ein unglaublich tolles Gefühl, zwei Tore erzielt zu haben. Ich war im Vorfeld eine Woche raus aufgrund von Corona, nach so einer Zwangspause fühlt sich der Sieg natürlich noch besser an.”

Tönnies freut sich über Planungssicherheit

Auch Schonnebecks Trainer Tönnies war nach dem verdienten Erfolg seiner Mannschaft sichtlich erleichtert: „Wir wussten im Vorfeld bescheid über die Stärke vom TVD. Ich glaube auch, dass wir den Sieg von der ersten Minute an mehr wollten. Wir sind überglücklich und es herrscht eine riesen Freude im gesamten Kader. Es ist sehr wichtig für uns, dass wir die Aufstiegsrunde erreicht haben und jetzt Planungssicherheit in Bezug auf die kommende Saison haben. Jetzt können wir die Saison in Ruhe auslaufen lassen und werden ebenfalls noch das ein oder andere Topspiel bestreiten.”

Auf der anderen Seite zeigte sich TVD-Trainer Marcel Bastians als fairer Verlierer und sprach seine Glückwünsche in Richtung Schonnebeck aus. „Herzlichen Glückwunsch an Schonnebeck. Wenn man die gesamten 90 Minuten betrachtet, sind sie auf jeden Fall als verdienter Sieger vom Platz gegangen und sie waren auch deutlich griffiger als wir. Vielleicht ist das Ergebnis etwas zu hoch ausgefallen, aber der Sieg ist natürlich verdient. Ich freue mich, dass unsere beiden Mannschaften die Aufstiegsrunde erreicht haben und bin glücklich darüber, dass wir uns bald nochmal auf unserer Anlage gegenüberstehen”, bilanzierte Bastians das Geschehen.

Am kommenden Spieltag geht empfängt der TVD zuhause den Cronenberger SC. Für die SpVg Schonnebeck geht es zum Auswärtsspiel gegen die SpVgg Sterkrade-Nord.