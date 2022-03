Oberliga Westfalen: Kellerkind zieht die Reißleine - Trainer muss gehen

In der Oberliga Westfalen gibt es wenige Spieltage vor der Splittung der Tabelle in eine Aufstiegs- und Abstiegsrunde einen Trainerwechsel.

Der Holzwickeder SC und der bisherige Cheftrainer Marc Woller haben sich mit sofortiger Wirkung in beidseitigem Einverständnis getrennt.

"Marc wird jederzeit ein gern gesehener Gast in Holzwickede sein. Die aktuelle sportliche Situation ist ein Resultat vieler Verkettungen und sicherlich nicht ausschließlich am Trainer festzumachen. Wir glauben dennoch jetzt einen neuen Impuls setzen zu müssen und somit die Mannschaft eindeutig in die Pflicht zu nehmen", erklärt der HSC-Vorsitzende, Udo Speer. Bis auf Weiteres wird Sportdirektor Benjamin Hartlieb die Mannschaft interimsweise betreuen.

Auch die beiden Co-Trainer Adriano Cialella und Daniel Frieg gehören nicht mehr zum Trainerteam des Holzwickeder SC. Neu hinzu stößt dafür Dominik Buchwald, der ab sofort zum Trainerstab gehört. Der 41-Jährige war bis vor wenigen Tagen noch Trainer bei Bezirksligist VfL Schwerte. Er wird die Co-Trainer-Stelle vorerst bis zum 30. Juni bekleiden, unabhängig von der Interims-Dauer Hartliebs.