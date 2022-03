Westfalia Herne - Trainer Voß fordert: "Ein Sieg ist Pflicht"

Am Sonntag (15 Uhr) ist Westfalia Herne im Spiel der Oberliga Westfalen zu Gast bei der SG Finnentrop-Bamenohl.

Beim Spiel am Sonntag gegen die SG Finnentrop-Bamenohl kann Westfalia Hernes Trainer Danny Voß wieder auf Leistungsträger Bünyamin Karatas zurückgreifen, der gegen zuletzt den ASC Dortmund aufgrund einer Gelbsperre fehlte. Verzichten muss Voß hingegen auf den angeschlagenen Bilal Abdallah sowie Ivan Benkovic (befindet sich im Aufbautraining) und den bereits länger ausfallenden Jan Niklas Kaiser (Herz-OP).

Am vergangenen Spieltag konnte Herne im Heimspiel gegen die Oberliga-Topmannschaft ASC Dortmund gleich zwei Rückstände ausgleichen, in einem laut Trainer Voß bis dahin „offen gestalteten Spiel“. Der Herne-Trainer sagt: „Das 2:3 fiel durch einen sehr unglücklichen Elfmeter, von dem alle Spieler auf dem Platz wussten, dass es keiner war.“ Anschließend, betont er positiv, sei seine Mannschaft stabil geblieben, ohne zu viel zu riskieren. Endergebnis des Spiels war 2:4 aus Sicht der Westfalia. Und so stand erneut eine bittere Niederlage für das abgeschlagene Tabellenschlusslicht.

Bei Herne war es eine geschäftige Wintertransferperiode, sechs Spieler wurden neu verpflichtet, zudem haben die gesetzten Innenverteidiger Nico Lübke und Dacain Barazan den Verein verlassen. Dazu kam noch der Abgang von Rechtsverteidiger Amed Öncel, wodurch Trainer Voß nahezu seine komplette Abwehrreihe verlor. Das war auch der Grund dafür, weshalb in der Winterpause laut dem Trainer insbesondere der „Fokus auf der Abwehr“ und dem Defensivverhalten lag.

Ein Sieg ist Pflicht

Vor dem wichtigen Auswärtsspiel am Sonntag legt der Trainer großen Wert darauf, das Defensivverhalten bei Standards zu verbessern. Denn darin sieht Voß eine große Stärke der Finnentroper. Voß erwartet generell einen „mutigen Gegner“ der noch mit Selbstbewusstsein aus dem letzten Sieg gegen den RSV Meinerzhagen antreten wird. Der Trainer betont: „Ein Sieg ist Pflicht, um noch genügend Punkte aus den letzten vier Spielen zu holen.“

Nach dem Spiel gegen Finnentrop-Bamenohl folgen noch zwei Partien gegen die direkten Konkurrenten Victoria Clarholz und TuS Ennepetal, als auch am nächsten Spieltag die Mammutaufgabe im Heimspiel gegen Aufstiegsanwärter 1. FC Kaan-Marienborn.

