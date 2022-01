Tests: WSV, Schonnebeck und ETB siegen deutlich, Wattenscheid verliert

Auch an diesem Sonntag wurde in der Regionalliga und im höheren Amateurbereich wieder fleißig getestet. Eine Übersicht:

Borussia Dortmund U19 - Wuppertaler SV: 0:4

Der Wuppertaler SV hat seinen Test gegen die U19 von Borussia Dortmund souverän mit 4:0 gewonnen. Neuzugang Valdet Rama brachte den Regionalligisten bereits nach zwölf Minuten in Führung. Marco Königs (25.), Philipp Hanke (35.) und Kevin Pires Rodrigues (36.) machten schon vor der Pause alles klar, sodass auch eine torlose zweite Halbzeit ausreichte, um einen klaren Sieg zu feiern.

TDV Velbert – SG Wattenscheid 09: 3:1

Die SG Wattenscheid 09 musste sich im Oberliga-Testduell beim TVD Velbert mit 1:3 geschlagen geben. Julian Kray (28.) und Ishmael Schubert-Abubakari (35.) sorgten früh für eine 2:0-Führung der Velberter. Zwar kam Wattenscheid noch vor der Pause durch Berkant Canbulut ran (41.), mehr sollte den Gästen aber nicht gelingen. Stattdessen sorgte Julian Kray mit seinem zweiten Treffer für den Endstand (52.). Kurz vor Schluss holte sich der Wattenscheider Roman Zengin dann auch noch die Rote Karte ab (88.)

1. FC Wülfrath - ETB Schwarz-Weiß Essen: 0:5

Für ETB SW Essen ging es an diesem Wochenende zum 1. FC Wülfrath. Beim Landesligisten feierte der Oberligist einen ungefährdeten 5:0-Sieg. Dabei taten sich die Essener zu Beginn noch schwer. Mit einem 0:0 ging es in die Pause. Dann dauerte es allerdings nicht lange, bis das Spiel entschieden war. Marcello Romano (46./55.), Mohamed Cisse (49.) und Ismael Remmo (54.) sorgten dafür, dass es nur zehn Minuten nach Wiederbeginn bereits 4:0 stand. Kurz vor Schluss setzte Remmo mit seinem zweiten Tor den Schlusspunkt (86.).

SV Dorsten-Hardt – 1. FC Bocholt: 1:2

Auch ETBs Ligakonkurrent 1. FC Bocholt war zu Gast bei einem Landesligisten. Beim SV Dorsten-Hardt taten sich die Bocholter allerdings schwer. Am Ende reichte es dennoch zu einem knappen 2:1-Sieg. Dario Gerling (13.) und Tobias Boche (56.) trafen für die Gäste, Lukas Diericks erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich (38.).

SpVg Schonnebeck – VfB Speldorf: 7:0

Die SpVg Schonnebeck kann sich derweil über einen echten Kantersieg freuen. Gegen Landesligist VfB Speldorf klingelte es gleich sieben Mal. Bekem Saglam (10.), Ferdi Acar (12.), Calvin Küper (25.), Patrick Dertwinkel (40./81.), Georgios Ketsatis (68.) und Dustin Hoffmann (88.) knipsten für die Schonnebecker.

Rot-Weiss Essen U19 – Cronenberger SC: 2:1

Die RWE U19 konnte sich mit einem späten Doppelschlag gegen den Cronenberger SC durchsetzen. Dabei sah es bis kurz vor Schluss noch so aus, als würden die Gäste das Spiel für sich entscheiden. Furkan Tasdemir brachte die Cronenberger in der 61. Minute in Führung. Dann schlug allerdings die Stunde von Timur Kesim. Der Stürmer traf doppelt und sicherte den 2:1-Sieg (88./89.).

SpVgg Horsthausen – Westfalia Herne: 3:2

Weniger erfolgreich war Westfalia Herne. Bei der SpVgg Horsthausen unterlag das Team von Danny Voß mit 2:3. Mahmud Siala brachte den Landesligisten in Halbzeit eins in Führung (25.). Nach dem Seitenwechsel drehte Eric Gweth mit einem schnellen Doppelschlag die Partie (62./65.), doch kurz drauf schossen Siala (73.) und Marvin Rathmann (84.) Horsthausen zum Sieg.

Das waren bei weitem nicht alle Spiele des Sonntags:

VfB 03 Hilden – TSG Sprockhövel: 3:0

VfL Rhede – 1. FC Kleve: 0:0

Germania Ratingen – Deutz 05:

BCV Glesch-Paffendorf – TSV Meerbusch: 0:3

1.FC Monheim – SpVg Frechen 20: 3:0

TuRU Düsseldorf – VfL Alfter: 0:0

SC Germania Erftstadt-Lechenich - Union Nettetal: 0:7

DJK/VfL Giesenkirchen – Teutonia St. Tönis: 1:4

SC Düsseldorf-West – Duisburger SV 1900: 4:0

SV Rot-Weiß Deuten - TV Jahn Hiesfeld: 0:1

SC Werden-Heidhausen – SF Niederwenigern: 0:3

SC Velbert – DJK TuS Hordel: 3:1

Schwarz-Weiss Alstaden - SpVgg. Sterkrade-Nord: 1:5

1. SpVg. Solingen-Wald – 1. FC Mönchengladbach: 2:2

VfB Bottrop – FSV Duisburg: 0:4

Westfalia Soest – Westfalia Rhynern: 3:3

SSV Homburg-Nümbrecht -TuS Erndtebrück: 1:2

FC Hürth – Sportfreunde Siegen: 2:0

Hammer SpVg – Westfalia Wickede: 0:0

DSC Wanne-Eickel – TuS Ennepetal

Phönix Essen -DJK Dellwig: 7:1

FC Monheim II – SC Leichlingen: 3:1

TDV Velbert II – SSVg Velbert II: 1:3

PSV Wesel-Lackhausen II – SpVgg Sterkrade 06/07: 5:2

VfL Tönisberg – Spfr. Neersbroich: 1:1

SC Frintrop -VfR Oberhausen: 0:0

SuS Haarzopf - GSG Duisburg: 0:2

HSV Langenfeld – SV Wermelskirchen: 6:3