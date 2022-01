Tests am Samstag: Velberter Kantersiege, Bocholt-Klatsche gegen Zweitligist

Auch am Samstag wurde bei den Amateuren wieder fleißig getestet. So lief es für Bocholt, Velbert und Co.

1. FC Bocholt – BV De Graafschap: 0:6 Der 1. FC Bocholt hat sich einem echten Härtetest gestellt und den niederländischen Zweitligisten BV De Graafschap in der heimischen Gigaset-Arena empfangen. In der ersten Halbzeit hielt das Team von Jan Winking noch gut mit und ging nur mit 0:1 in die Pause. In Durchgang zwei legten die Niederländer dann aber los und schraubten das Ergebnis auf 6:0 hoch.

SSVg Velbert – Siegburger SV: 6:1 Der große Konkurrent der Bocholter, die SSVg Velbert, hat es sich an diesem Wochenende etwas einfacher gemacht und gegen Mittelrheinligist Siegburger SV getestet. Auch hier lief die erste Halbzeit noch ausgeglichen und es ging mit einem 1:0 in die Kabinen. In Halbzeit zwei zeigten die Velberter, warum sie in der Oberliga Niederrhein an der Spitze sind – Endstand: 6:1!

TVD Velbert – Union Velbert: 8:0 Noch deutlicher wurde es bei den Nachbarn der TVD Velbert. Gegen Bezirksligist SV Union Velbert gewann die Mannschaft von Marcel Bastians mit 8:0. Ercan Akhan (3.), Leon Bachmann (6.) und Marcel Lange (9.), machten schon früh alles klar. Marius Heck (75.) und die Doppelpacker Fabio di Gaetano (33./89.) und Ishmael Schubert-Abubakari (82./86.) sorgten für den Endstand.

Bochum U19 – ASC 09 Dortmund: 1:0 Nach dem 2:6 gegen die BVB U19 musste sich der ASC Dortmund gegen die nächste Juniorenmannschaft geschlagen geben. Auch beim VfL Bochum gab es für Antonios Kotziampassis und seine Schützlinge nichts zu holen. Dominik Wasilewski besorgte die späte Bochumer Entscheidung (88.).

SpVg Schonnebeck – SG Finnentrop/Bamenohl: 2:4 Im Duell Oberliga Niederrhein gegen Oberliga Westfalen hat sich die SG Finnentrop/Bamenohl mit 4:2 gegen die SpVg Schonnebeck durchgesetzt. Rafael Camprobin Corchero brachte die Gäste bereits früh in Führung (16.). Den zwischenzeitlichen Ausgleich von Calvin Küper (20.) konterte die SG sofort durch Phillip Hennes (23.). In Halbzeit zwei brachte Milos Jesic seine Schonnebecker zwar noch einmal zum Ausgleich (47.), traf aber anschließend ins eigene Tor (65.). Christopher Hennes setzte den 4:2-Schlusspunkt für Finnentrop/Bamenohl (74.).

Sportfreunde Baumberg - TSG Sprockhövel: 2:1 Auch hier hieß es Oberliga Niederrhein gegen Oberliga Westfalen. In diesem Fall konnten sich allerdings die Erstgenannten durchsetzen. Nazzareno Ciccarelli brachte die TSG Sprockhövel zwar früh in Führung (16.), doch die Sportfreunde Baumberg drehten das Spiel durch Louis Klotz (32.) und Alon Abelski (62.)

Die Ergebnisse des Tages im Überblick:

SpVg Frechen 20 – 1.FC Mönchengladbach: 1:0 SC Paderborn II – BSV Rehden: 1:2 Fortuna Düsseldorf U19 - Union Nettetal: 1:1 TSV Solingen - 1. FC Monheim: 2:11 FSV Gerling – TuS Erndtebrück: 2:0 VfB Hüls – BVH Dorsten: 2:1 TSV Meerbusch – Deutz 05: 5:1 FC Gütersloh – VfB Fichte Bielefeld: 1:3 Blau-Gelb Überruhr - Essener SG: 2:1 TuS Hiltrup - SpVgg Vreden: 2:2 SC Verl II - Victoria Clarholz: 0:0 1. FC Bocholt – BV De Graafschap: 0:6 SSVg Velbert – Siegburger SV: 6:1 TVD Velbert – VfB Speldorf: 8:0 Bochum U19 – ASC 09 Dortmund: 1:0 SpVg Schonnebeck – SG Finnentrop/Bamenohl: 2:4 Sportfreunde Baumberg - TSG Sprockhövel: 2:1