Die SG Wattenscheid legt im Kampf um den Regionalliga-Aufstieg noch einmal nach. Ein neuer Stürmer kommt vom VfB Frohnhausen aus der Landesliga Niederrhein.

Die SG Wattenscheid 09 hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Dennis Knabe wechselt vom Landesligisten VfB Frohnhausen an die Lohrheide. Nach Mike Osenberg (TVD Velbert), Semih Köse (1. FC Bocholt), Jake Lazarus (USA) und Timon Schmitz (Rot Weiss Ahlen) ist der Stürmer Winterzugang Nummer fünf.

Trainer Christian Britscho über den Neuzugang: „Dennis besticht einfach durch eine hervorragende Schusstechnik. Er kann bei Standards, Distanzschüssen und durch seine Körperlichkeit im Strafraum eine richtige Waffe sein, wenn er sich in eine gute Verfassung bringt, die ihn in die Möglichkeit bringt, in der Oberliga Fuß zu fassen. Dabei wollen und werden wir ihn unterstützen. Wenn er das schafft, kann er ein absolut wichtiger Baustein in unserer Offensive werden. Das wird etwas Zeit brauchen, aber wir als sportliche Leitung glauben fest daran, dass es klappt und er seine Chance nutzen kann.“

Wattenscheids Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo ergänzt: „Ein Spielertyp, den wir so noch nicht in der Mannschaft haben. Dennis wird nun an sich arbeiten und kann so ein wichtiger Teil der Mannschaft werden.“

Auch der Spieler selbst freut sich auf die neue Aufgabe: „Mein Frohnhausener Mannschaftkollege Issa Issa hat mir viel Gutes über die SG Wattenscheid 09 erzählt. Ich habe die Mannschaft und das Trainerteam schon etwas kennengelernt. Sie unterstützen mich, wo sie können. Ich habe richtig Lust auf die Aufgabe und freue mich, einen weiteren Schritt nach vorne zu gehen.“