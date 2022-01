SSVg Velbert: Oberliga-Spitzenreiter steigt in Vorbereitung ein

Der SSVg Velbert führt die Oberliga Niederrhein ungeschlagen an. Am Wochenende startete nun auch der Ligaprimus in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte.

Am vergangenen Samstag um 11 Uhr begrüßte SSVg-Velbert-Trainer Hüzeyfe Dogan seine Mannschaft zum ersten Training des Jahres. Auf der Sportanlage "Am Berg" lud der Coach zu einem ersten Aufgalopp ein. Dabei konnte er fast den gesamten Kader in Empfang nehmen. Lediglich Kapitän Tristan Duschke, der weiter mit einem Knöchelbruch ausfällt, und Robin Claus, der sich in Zukunft auf sein duales Studium konzentrieren will, waren alle Spieler an Bord.

Nach einer überragenden Hinrunde, in der die Mannschaft von Trainer Dogan kein einziges Spiel verlor und somit verdient an der Tabellenspitze thront, geht es jetzt darum den Grundstein für eine erfolgreiche zweite Saisonhälfte zu legen, an deren Ende der Aufstieg stehen soll. „Ich hoffe, dass wir den Platz so lange wie möglich verteidigen können. Wir werden alles daransetzen, am Ende der Saison auch dort oben zu bleiben. Das ist die Zielvorgabe. Man muss aber auch dazu sagen: Es ist eine schöne Momentaufnahme“, erklärte Dogan bereits bei RevierSport.

Für die Zeit vor dem Start der Vorbereitung hatten die Spieler bereits Aufgaben mit an die Hand bekommen, um ihr Fitnesslevel hochzuhalten. Im Rahmen der Vorbereitung wird der Oberliga-Spitzenreiter auch einige Testspiele absolvieren, bevor es am 20.02. gegen den SC Velbert auswärts wieder um Punkte geht (15 Uhr).

Die Testspiel-Übersicht des SSVg Velbert:

SSVg Velbert - Siegburger SV 22.02. (15 Uhr)

SSVg Velbert – FC Hennef 29.01. (15 Uhr)

SSVg Velbert – 1.FC Wülfrath 01.02. (19:30 Uhr)

SSVg Velbert – FC Remscheid 08.02. (19.30 Uhr)

SSVg Velbert – TVD Velbert 12.02. (14 Uhr)