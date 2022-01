FC Kray: Fünf Testspiele - Gegner stehen fest

Der FC Kray aus der Fußball-Oberliga Niederrhein hat seinen Winterfahrplan veröffentlicht. In zwei Wochen steigt das erste von insgesamt fünf Testspielen.

Noch sieben Wochen dauert es, bis der FC Kray in die Restserie der Saison 2021/22 startet. Am 20. Februar gastiert der Essener Niederrhein-Oberligist beim 1. FC Monheim.

Bis dahin stehen noch mindestens fünf Vorbereitungspartien auf dem Fahrplan der Krayer. Am 10. Januar bittet Trainer Damian Apfeld seine Mannschaft zum Trainingsauftakt. Fünf Tage später kommt es dann zum ersten Testspiel, wenn der SV Bergisch Gladbach in der KrayArena gastiert. Der Klub aus der Regionalliga West ist zugleich der klassenhöchste Gegner in der Wintervorbereitung.

FC Kray testet gegen SV Burgaltendorf

Eine Woche darauf kommt es zum stadtinternen Kräftemessen mit dem SV Burgaltendorf aus der Landesliga Niederrhein. In den folgenden Wochen stehen Duelle mit drei Vereinen aus der Oberliga Westfalen an: Erst kommt der ASC Dortmund in den Essener Osten, danach gastieren der FCK bei der TSG Sprockhövel und dem SC Westfalia Herne.

Wahrscheinlich ist es außerdem, dass sich während der Wintervorbereitung noch etwas am Kader tut. Nach 16 Ligaspielen stehen die Krayer auf dem 16. Tabellenplatz. Im letzten Spiel vor der Pause gab es eine 1:4-Niederlage gegen Ratingen 04/19. Trainer Damian Apfeld zog gegenüber RS ein „durchwachsenes“ Fazit und kündigte an: „Wir müssen etwas machen, vor allem qualitativ in der Spitze. Das ist aber schwer im Winter. Es geht hauptsächlich darum, uns in der Breite besser aufzustellen. Wir müssen auf Ausfälle besser reagieren können.“

Der Testspiel-Plan des FC Kray im Überblick:

- FC Kray - SV Bergisch Gladbach - 15.01.2022 - 14:00 Uhr - KrayArena

- SV Burgaltendorf - FC Kray - 23.01.2022 - 15:00 Uhr - An der Windmühle 24, 45289 Essen

- FC Kray - ASC 09 Dortmund - 29.01.2022 - 14:30 Uhr - KrayArena

- TSG Sprockhövel - FC Kray - 05.02.2022 - 14:30 Uhr - Eickerstraße 23, 45549 Sprockhövel

- SC Westfalia Herne - FC Kray - 13.02.2022 - 15:15 Uhr - Westring 260, 44629 Herne