FC Kray: Ergebniskrise vor Weihnachten beenden

Der FC Kray sehnt sich nach Punkten in der Oberliga Niederrhein. Im letzten Spiel vor der Winterpause ist am Samstag Germania Ratingen zu Gast.

Beim FC Kray ist seit einigen Wochen der Wurm drin. Nicht leistungstechnisch, vielmehr was den Punkteertrag betrifft. Sowohl nach der 2:3-Niederlage gegen Teutonia St. Tönis als auch in der Vorwoche nach der 0:2-Pleite bei TuRU Düsseldorf verstanden Spieler und Verantwortliche nicht, wie die jeweiligen Partien ohne eigene Punkte absolviert werden konnten. Die Krayer agierten agil und spielerisch gut - brachten sich aber mit unnötigen Fehlern selbst um den Lohn.

Nach nur einem Punkt aus den vergangenen vier Spielen soll nun in der letzten Begegnung vor der Winterpause noch einmal Zählbares her. Die Aufgabe hat es aber in sicher, denn in Germania Ratingen ist am Samstag (14.15 Uhr) ein Team an der Buderusstraße zu Gast, das durchaus über höhere Ambitionen verfügt. Die Germania ist Achter, mindestens die Aufstiegsrunde soll es werden. Da scheint die Mannschaft von Martin Hasenpflug derzeit auf einem guten Weg. Eine Niederlagenserie von drei Spielen mitsamt einer bitteren Pleite bei Schlusslicht Sterkrade-Nord beendeten die Ratinger am vergangenen Wochenende mit einem eindrucksvollen 5:0-Erfolg über ETB SW Essen.

Poznanski für vier Spiele gesperrt

"Ratingen gehört auf jeden Fall mit zu den besten Mannschaften der Liga. Der Kader zeigt von hoher Qualität und hat enormes Potential", so Kray-Trainer Damian Apfeld vor dem letzten Spiel des Jahres. "Aber auch sie haben im Laufe der Saison immer wieder einmal Ergebisdellen gehabt und wir hoffen dass dies auch am Samstag so sein wird. Für uns wäre ein Sieg zum Jahresabschluss enorm wichtig, da wir zum einen in den vergangenen Wochen eine schlechte Punkteausbeute hatten und wir mit einem Dreier positiv in die Pause gehen können."

Verzichten muss Apfeld neben den Langzeitverletzten auf den angeschlagenen Orhan Dombayci sowie Kamil Poznanski, der nach seiner Roten Karte für vier Spiele gesperrt wurde.