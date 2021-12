OL NR: Spitzentrio enteilt der Liga, Kray und ETB patzen, Schlusslicht überrascht

In der Oberliga Niederrhein stand der 15. Spieltag auf dem Plan, das Spitzentrio hielt sich schadlos.

Die Top drei der Oberliga Niederrhein marschieren dem Rest der Liga weg. Am 15. Spieltag machte der VfB Hilden bereits am Donnerstag den Anfang und schoss Meerbusch mit 5:0 ab. Die SSVg Velbert holte sich einen Tag später die Tabellenspitze von Hilden durch ein 2:0 über den 1. FC Mönchengladbach zurück. Die SSVg bleibt damit weiter ohne Niederlage.

Am Sonntag konterte dann der 1. FC Bocholt. Das Heimspiel gegen den FSV Duisburg gewann der Dritte mit 3:0. Maurice Plunkte, Takumi Yanagisawa und Marvin Lorch trafen für den Favoriten.

Und der Rest der Oberliga? Der spielt in einer anderen Liga. Vor allem am Ende der Tabelle geht es eng zu. Jahn Hiesfeld feierte am Samstag einen wichtigen 2:1-Sieg beim SC Düsseldorf-West. Der SC Velbert ging beim 1. FC Kleve 0:8 unter.

Schlecht lief es auch für die Essener Klubs. Schonnebeck unterlag am Samstag Union Nettetal 0:1. Trotz zweier Führungen verlor der FC Kray gegen DJK St. Tönis mit 2:3. Die Aufstiegsrunde ist so nicht zu erreichen, der Rückstand auf Platz elf beträgt schon sieben Zähler.

Auch der Krayer Stadtnachbar ETB SW Essen konnte nicht gewinnen. Gegen TuRU Düsseldorf gab es ein 0:0, der ETB liegt aktuell zwei Punkte hinter Platz elf.

Für den Paukenschlag des Spieltags sorgte das Schlusslicht Sterkrade-Nord. Gegen Ratingen gab es einen 2:0-Erfolg. Die Punkte sechs, sieben und acht. Der Vorletzte 1. FC Mönchengladbach ist nur noch zwei Zähler entfernt.

Nach dem Kleve-Spektakel am Freitag gab es auch am Sonntag eine Partie mit acht Treffern. Die SF Baumberg schossen die SF Niederwenigern dabei mit 6:2 ab.