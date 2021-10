OL NR: Kray verpflichtet Erstliga-Stürmer

Der FC Kray hat einen Stürmer aus der ersten kroatischen Liga verpflichtet. Dzenan Mucic soll den Angriff des Essener Oberligisten verstärken.

Der FC Kray ist einen Tag vor dem Heimspiel gegen die SSVg Velbert in der Oberliga Niederrhein noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden. Vom kroatischen Erstligisten NK Hrvatski Dragovoljac kommt Dzenan Mucic in die KrayArena und soll den Angriff der Mannschaft von Trainer Christian Mikolajczak verstärken.

Aufstieg mit NK Hrvatski Dragovoljac

Der Montenegriner kommt gebürtig aus Schwelm und hat das Fußballspielen beim FSV Gevelsberg begonnen. Danach wechselte er ins Leistungszentrum des VfL Bochum. Dort absolvierte der heute 20 Jahre alte Angreifer 20 Spiele in der U17-Bundesliga (fünf Tore) und 39 Spiele in der U19 Bundesliga (vier Tore, eine Vorlage). Zudem absolvierte Mucic drei Länderspiele für die U18 von Montenegro. Im März diesen Jahres war Mucic dann zu NK Hrvatski Dragovoljac gewechselt und feierte mit dem Klub den Aufstieg in die 1. NHL. Zum Einsatz gekommen war er einmal für 18 Minuten gegen die zweite Mannschaft von Dinamo Zagreb.

"Wir sind von seinen Qualitäten und dass er dem Team weiter helfen wird, die gesteckten Ziele zu erreichen überzeugt." Krays Sportlicher Leiter Mladen Bosnjak

Nachdem sich Mucic nun entschieden hatte, wieder nach Deutschland zurückzukehren, nahm Krays Sportlicher Leiter Mladen Bosnjak umgehend Kontakt mit dem Stürmer auf und konnte ihn vom FC Kray überzeugen: „Wir sind froh, dass Dzenan unseren Weg mitgehen wird. Wir sind von seinen Qualitäten und dass er dem Team weiter helfen wird, die gesteckten Ziele zu erreichen überzeugt. Er ist ein ruhiger Spieler, der durch seine Schnelligkeit und seinen guten Abschluss besticht.“