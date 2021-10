OL NR: ETB SW Essen ohne Probleme vor Hit gegen Bocholt

Das Spitzenspiel der Oberliga Niederrhein findet am Sonntag in Essen statt, wenn der ETB SW Essen auf den 1. FC Bocholt trifft.

In der Oberliga Niederrhein sind aktuell noch zahlreiche Teams an der Spitze zusammen. Neben den Favoriten SSVg Velbert und 1. FC Bocholt unter anderem auch der ETB SW Essen.

Der fordert am Sonntag am heimischen Uhlenkrug ab 15 Uhr die Bocholter heraus. Mit einem Sieg könnte der ETB den bisher noch ungeschlagenen FCB sogar überholen.

ETB-Coach Suat Tokat betont vor dem Topspiel am Sonntag: „Wir haben ein sehr gutes Spiel in Meerbusch gemacht und haben diese Woche auf einem hohen Niveau richtig gut trainiert. Wir sind heiß auf das Spiel gegen Bocholt und wissen, was uns da erwartet. In dieser Partie geht es aber auch nur um drei Punkte. Unsere Devise ist klar, denn wir wollen jedes Spiel gewinnen. So gehen wir auch jedes Spiel an, egal wie der Gegner heißt. Wir sind gut drauf und wollen die drei Punkte holen.“

Gegen den 1. FC Bocholt kann Tokat aus dem Vollen schöpfen, denn alle ETB-Spieler sind einsatzbereit.