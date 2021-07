Fußball-Oberligist FC Kray reist am Wochenende - 30. Juli bis 1. August 2021 - ins Trainingslager. Mit dabei wird auch die jüngste Verpflichtung sein.

Der FC Kray gab am Freitag bekannt, dass Johannes Sabah an die Buderusstraße zurückkehrt. Der 23-Jährige spielte schon zwischen Juli 2014 und Januar 2017 in Kray, bevor es ihn zum SV Horst-Emscher 08 verschlug, später ging es weiter zur TSG Sprockhövel.

Von dem westfälischen Oberligisten Sprockhövel kommt der Innenverteidiger nun zurück nach Essen-Kray. "Wir haben Johannes Sabah verpflichtet, da er zum einen ein Essener Junge ist und er bereits für unseren FCK gespielt hat. Dies waren jedoch nicht die ausschlaggebenden Gründe. Wir wollten unseren Kader in der Breite von der Qualität und Quantität her verbessern und da bringt Johannes alles mit, was wir erwarten", erklärt Kray-Trainer Christian Mikolajczak.

Er ergänzt: "Johannes verfügt über eine enorme Zweikampfstärke. Seine ausgeprägte Kommunikation innerhalb der Mannschaft gefällt mir besonders gut. Er pusht seine Mitspieler und ist auf seine Art auch ein Leader. Er wird unserem Team gut zu Gesicht stehen und uns sicher weiter helfen."

Am Freitag reist Kray ins Trainingslager

Wie schon in den vergangenen Jahren, wird das Team des FC Kray am Freitag in ein dreitägiges Trainingslager nach Rosendahl-Darfeld ins "Hotel Restaurant Feldkamp" aufbrechen. "Wir finden vor Ort ideale Trainingsbedingungen vor. Wir freuen uns alle, dass der Verein uns dieses wichtige Trainingslager ermöglicht", sagt Mikolajczak.

Im Anschluss an das Trainingslager geht es dann für die Mannschaft am Sonntag im Testspiel in der KrayArena gegen Blau-Gelb Überruhr (15 Uhr) weiter.