Trotz der noch ungewissen sportlichen Zukunft konnte die SG Schönebeck einen Erfolg vermelden. Gleich sieben Spieler verlängerten ihre Verträge - ligenunabhängig.

Die SG Schönebeck steckt in der Landesliga Staffel 2 am Niederrhein mitten im Abstiegskampf. Ob die Essener in der kommenden Saison 2024/2025 in der Landes- oder Bezirksliga an den Start gehen werden, steht noch lange nicht fest.

Das spielte aber für die Akteure Marvin Hartelt, Sebastian Bodwell, Dennis Czok, Pascal Eichholz, Erion Abazi, Luiz-Simon Kreisköther und auch Olaf Rehmanns Co-Trainer Marcel Ptach bei ihrer Entscheidung keine Rolle, auch in der nächsten Saison ihre Fußballstiefel an der Ardelhütte zu schnüren. Alle sieben haben Ihre Zusage ligenunabhängig gegeben.

Für Kurt Nauroschat aus der sportlichen Leitung der Schönebecker sind die Zusagen ein starkes Zeichen für die Verbundenheit zur SGS: "Wenn man alle Jahre, die die Spieler und Hatchi für die SGS aktiv sind, zusammenrechnet, stehen da über 40 Jahre Vereinszugehörigkeit - einige schon seit der Jugend. Das ist enorm. Und ihre Bedeutung für die Erste haben alle auch in dieser Saison unter Beweis gestellt."

Auch Trainer Olaf Rehmann freut sich über die Zusagen: "Einige Spieler wie Erion, Batty und Luiz sind ja noch am Anfang, leisten aber jetzt schon eine Menge für das Team. Auch Marvin ist mit 22 Jahren noch ein junger, aber äußerst sicherer und sehr guter Torwart, der eine gute Ausstrahlung auf das Team hat. Mit Eichi und Czoki bleiben zwei erfahrene Spieler bei uns, die auf und neben dem Platz für das Spiel, aber auch für das gesamte Gefüge, sehr wichtig sind. Seine Klasse nicht nur im Tor, sondern auch als Trainer in unserem Staff zeigt Hatchi in jedem Training und Spiel. Ich freue mich sehr, dass er – trotz anderer Angebote – uns erhalten bleibt."

SG Schönebeck: Auch der Cheftrainer bleibt weiter an Bord

Rehmann selbst hatte schon Ende Januar 2024 seine Zusage für eine weitere Saison gegeben. Für den Mülheimer Gymnasiallehrer Rehmann sprachen mehrere Faktoren für die Verlängerung in Schönebeck: "Zum einen haben wir hier an der Ardelhütte ein super Umfeld. Die Arbeit mit den Jungs macht uns im Trainerteam eine Menge Spaß. Viele Spieler sind ja noch entwicklungsfähig und zeigen ihren Willen in jedem Training und bei jedem Spiel. Dazu haben wir eine hervorragende Jugend, die eine Menge Zukunftspotenzial hat. Wir haben insgesamt ein sehr stimmiges Konzept, das einfach Lust auf mehr macht."