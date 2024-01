Bei der SG Schönebeck wird seit Jahren gute Arbeit geleistet. Für den Erfolg an der Ardelhütte ist auch der Trainer verantwortlich. In Zukunft geht es mit ihm bei der SGS weiter.

Die SG Schönebeck ist gut in die Landesliga-Saison gegangen und war stets im Mittelfeld der Tabelle der Staffel 2 am Niederrhein unterwegs. Zum Ende des Jahres stürzte die Mannschaft von Olaf Rehmann noch auf Platz 16. ab. Der Grund: großes Verletzungspech.

Das wissen auch die Verantwortliche einzuschätzen. So dass sie nun, auch in der schwierigen Phase, den Vertrag mit Rehmann um ein weiteres Jahr verlängerten. Damit wird er 2024/2025 in seine dritte SGS-Saison gehen.

Der Erfolgstrainer gab den Verantwortlichen seine Zusage für eine dritte Spielzeit, unabhängig von der Spielklasse. Auch Co-Trainer Mark Gaede bleibt.

"Olaf hat mit seinem Trainerteam den Verein 14 Jahre nach dem letzten Landesliga-Aufstieg wieder in die sechsthöchste deutsche Spielklasse geführt. Trotz vieler personeller Rückschläge spielt er mit seiner jungen und entwicklungsfähigen Mannschaft eine großartige Runde in dieser anspruchsvollen Gruppe 2. Wir sind von Olaf absolut überzeugt und freuen uns sehr über seine Zusage auch für die kommende Saison", sagt Sven Tappeser, Schönebecker Sportchef.

Torwarttrainer Tim Lausch konnte den Verantwortlichen noch keine Zusage geben, da er möglicherweise ein Zahnmedizinstudium beginnt und dann umziehen muss. Mit dem zweiten Co-Trainer Marcel Ptach gibt es noch weitere Gespräche. Fabian Holzmann kann aus zeitlichen Gründen nicht mehr dabei sein.

Für den Mülheimer Gymnasiallehrer Rehmann sprechen mehrere Faktoren für die Verlängerung in Schönebeck: "Zum einen haben wir hier an der Ardelhütte ein super Umfeld. Die Arbeit mit den Jungs macht uns im Trainerteam eine Menge Spaß. Viele Spieler sind ja noch entwicklungsfähig und zeigen ihren Willen in jedem Training und bei jedem Spiel. Dazu haben wir eine hervorragende Jugend, die eine Menge Zukunftspotenzial hat. Wir haben insgesamt ein sehr stimmiges Konzept, das einfach Lust auf mehr macht."

Ziel aller Verantwortlichen ist natürlich der Klassenerhalt in der Landesliga. "Wenn die neuen Spieler, die wir jetzt im Winter geholt haben, im Team integriert sind, ist der Ligaverbleib am Ende der Saison keine Utopie. Wir haben großes Vertrauen in Olaf und sein Team", betont Tappeser.