Landesliga Niederrhein 2: FC Kray verliert weiter, Top-Duo patzt, Rellinghausen klettert weiter

FC Schalke 04 18:30 FC St. Pauli 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

In der Landesliga ging es heiß her. Am meisten war beim VfB Frohnhausen gegen Steele los. Der VfB führte 2:0, kassierte zwei Platzverweise und dann spät noch den Ausgleich.

Wenn die Favoriten in der Landesliga Niederrhein 2 so weiter machen, dann wird es ein Schneckenrennen um den Aufstieg. Denn Spitzenreiter BW Dingden kam bei Wesel-Lackhausen nicht über ein 2:2 hinaus. Wobei das nach dem Spielverlauf glücklich ist, denn Dingden lag zweimal zurück und kam erst in der 93. Minute durch Stefan Chciuk zum Remis. Das 2:2 hat aber keine großen Auswirkungen, denn die SF Niederwenigern auf Rang zwei verloren ihr Heimspiel gegen BW Mintard mit 1:2. Die frühe Führung der Sportfreunde konterte Mintard noch vor der Pause mit einem Doppelschlag. Nach der Pause konnte der Gast den Dreier über die Zeit retten. Niederwenigern hat ein Spiel weniger ausgetragen als Dingden, wenn das gewonnen wird, klettern die SF an die Tabellenspitze. Neuer Dritter ist der SV Biemenhorst, der die SG Essen-Schönebeck 3:1 besiegt. Den Blick nach oben kann der FC Kray hingegen nicht mehr richten. Denn das 0:3 beim SV Scherpenberg war bereits die dritte Niederlage in Folge. Bereits nach 39 Minuten stand es 0:3 - von dem Schock konnten sich die Essener nach der Pause nicht erholen. Die Krayer haben acht Punkte Rückstand auf Platz eins. Punktgleich mit dem FCK ist mittlerweile schon der Essener Konkurrent ESC Rellinghausen. Denn für den ESC läuft es, auch an diesem Spieltag gab es einen Dreier. 3:0 hieß es nach 90 Minuten beim VfB Speldorf. Abstiegssorgen kennt man in Rellinghausen nicht mehr. Anders die Lage bei Sterkrade Nord (0:0 gegen Lintfort) und dem FSV Duisburg (2:4 in Budberg). Das Duo scheint neben dem Letzten SV Hönnepel-Niedermörmter in die Bezirksliga abzusteigen. Der VfB Frohnhausen und Stelle 03/09 wollen dem Trio nicht folgen, aber im direkten Duell konnte auch niemand ein Befreiungsschlag im Keller feiern, denn die beiden Essener trennten sich 2:2. Dabei verspielte der VfB eine 2:0-Führung. Nach zwei Platzverweisen fing man sich mit neun Mann noch den Ausgleich in der 92. Minute.

Zur Startseite