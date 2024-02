Die SpVgg Steele 03/09 komplettiert auf Platz 16 nach wie vor den Tabellenkeller. Im neuen Jahr soll sich das ändern. Wir haben mit Dirk Möllensiep über den Rückrundenauftakt gesprochen.

Mit 23 Zählern belegt die SpVgg Steele 03/09 aktuell noch Platz 16 der Landesliga Niederrhein 2 und steht damit bei fünf Absteigern unter dem Strich. Der Abstand nach oben: vier Punkte. Vor dem Jahresauftakt in 2024 ist die Saison also noch lange nicht gelaufen.

Steele verabschiedete sich zudem mit einem Achtungserfolg aus der Hinrunde. Gegen den Tabellenzweiten und Aufstiegsaspiranten, die SF Niederwenigern, setzte sich die abstiegsbedrohte Spielvereinigung mit 2:1 durch. Das dürfte Mut für die Restrunde, als auch für den Kampf gegen den Abstieg machen.

"Es war wichtig mal so ein Spiel zu gewinnen, sodass eventuell ein richtiger Ruck durch die Mannschaft geht. Die Meisten haben nicht damit gerechnet, dass wir dort überhaupt mit Punkten abreisen. Die Jungs haben sich auf dem Platz zerrissen und so ist dann auch gegen ein Top-Team etwas drin", so Dirk Möllensiep, Trainer der SpVgg Steele.

Möllensiep betonte gegenüber RS, dass die Vorbereitung für Nachbesserungen im eigenen Spiel genutzt wurde: "Wir haben viel an unseren offenen Baustellen gearbeitet. Da zählt ganz besonders das cleverere Verteidigen zu. In den Testspielen hat das schon besser geklappt. Die haben wir alle gewonnen, das bringt allerdings nichts, wenn du in der Liga dann einen auf den Deckel bekommst."

Zum Auftakt der Landesliga-Rückrunde geht es für Steele gegen die PSV Wesel Lackhausen. Der Tabellensechste bewegt sich ein wenig im Niemandsland. Nach oben geht nicht viel und in Richtung untere Tabellenhälfte besteht ein gutes Polster.

Steele-Coach Möllensiep weiß ganz genau, was da auf sein Team zukommt: "Wir haben Lackhausen intensiv beobachtet und wissen, welche Spieler wir ausschalten müssen. Daher bin ich vorsichtig optimistisch, dass wenn wir unser Spiel durchkriegen, wir auch mit guten Chancen auf drei Punkte dastehen."

Auf die Frage, wie er die Situation um den Klassenerhalt einschätzt, erklärte Möllensiep: "Ich bin positiv gestimmt, dass wir es schaffen, die Liga zu halten. Es ist essenziell, dass wir gut starten und hoffentlich mit mindestens vier Punkten aus den ersten beiden Partien gehen. Das wird ein Hauen und Stechen um die Nicht-Abstiegsplätze und da müssen wir uns in jedem Spiel reinhauen. Wichtig wird es sein, die eigenen Fehler zu minimieren."