Der Essener Landesligist SG Schönebeck hat noch einmal auf dem Transfermarkt nachgelegt. Ein ehemaliger Spieler der zweiten tunesischen Liga heuert bei der SGS an.

Einen taiwanesischen Nationalspieler - Innenverteidiger Yi-You Wang - hat die SG Schönebeck ja schon. Mit Mohamed Lamine Jegham kommt nun weitere internationale Erfahrung ins Team des Essener Landesligisten.

"Ja, das ist richtig. Ich habe von klein auf in der Mannschaft meines Wohnortes angefangen, der As Ariana (Association sportive de l'Ariana, Anm. d. Red.), die in der zweiten tunesischen Liga spielt. Ich habe dort alle Jahrgänge durchlaufen bis in die erste Mannschaft, in der ich zwei Jahre lang gespielt habe", erzählt Jegham.

Künftig wird es für den Studenten der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen – Absolvent eines Masterstudiengangs in Informatik – bei der SGS an der Ardelhütte weitergehen.

Trainer Olaf Rehmann freut sich über seinen "Zufalls-Neuzugang": "Er stand auf einmal vor einem Training vor mir und hat gefragt, ob er mal mit trainieren dürfe. Er durfte – und hat uns gleich schon in der ersten Einheit überzeugt."

SG Schönebeck bringt Stickeralbum auf den Markt Das Kick-Off für das erste SGS-Stickeralbum findet am Sonntag, den 18. Februar an der Ardelhütte statt. Um 10 Uhr startet das große Kick-Off für das erste SGS-Stickeralbum. Dann können die ersten Alben und Stickertüten gekauft werden – und natürlich auch schon getauscht werden. Für das leibliche Wohl sorgt das Orga-Team um Michaela Borkowski. Ab dem 19. Februar gibt es die Sticker und Tüten dann im netto-Markt am Wolfsbankring.

Warum die SG Schönebeck? Der Tunesier klärt auf: "Ich bin nach Essen gezogen und habe mich dafür entschieden, im Internet nach einer guten Fußballmannschaft zu suchen, die ein gewisses Niveau hat. Ich habe die SGS gefunden, wo ich mit dem Trainer gesprochen habe und er mir die Chance gegeben hat auf dem Feld zu zeigen, was ich kann. Ich bin hier glücklich. Der Staff und die sportliche Leitung sind sehr gut. Die Kollegen sind freundlich. Ich hoffe, dass ich mich schnell in das Team integrieren und mein Bestes geben kann."

Jegham ist Winter-Zugang Nummer fünf für den abstiegsbedrohten Landesligisten. Zuvor waren mit Yassine Bentaleb, Mahde Hadekhalaf Kaeede und Ishak Öztürk drei Spieler von der SpVgg Steele 03/09 nach Schönebeck gewechselt. Argjent Emrula kam vom Mülheimer SV 07.

Am Sonntag (18. Februar, 15.15 Uhr) geht es für die SG Schönebeck dann im Heimspiel gegen den VfB Frohnhausen wieder um Landesliga-Punkte.