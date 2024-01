Landesligist SpVgg Steele will bei der Essener Hallenstadtmeisterschaft die Finalrunde erreichen. Damit das gelingt, fordert Ilias Elouriachi volle Konzentration.

Die Essener Hallenstadtmeisterschaft 2024 geht in die alles entscheidende Phase. 16 Teams duellieren sich am Samstag in der Endrunde um die letzten acht Tickets für die Finalrunde am Sonntag.

Mit dabei: Landesligist SpVgg Steele. Die Mannschaft von Trainer-Urgestein Dirk Möllensiep qualifizierte sich mit drei Siegen und einem Unentschieden souverän für die Runde der letzten 16 Teams. Steele feierte sogar vor dem Oberligisten und Titelanwärter ETB Schwarz-Weiß Essen den Gruppensieg.

In der Endrunde trifft die Spielvereinigung nun auf Liga-Konkurrent SG Schönebeck, Bezirksligist TGD Essen-West und B-Ligist TuS Helene. Auf dem Papier eine machbare Gruppe für Steele, aber Routinier Ilias Elouriachi warnt davor, die Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen.

"Wir sind am letzten Samstag als Gruppenerster weitergekommen. Das war eine ordentliche Leistung. Wir wissen aber, dass wir uns in der Endrunde steigern müssen. Mit Schönebeck haben wir eine Landesliga-Truppe erwischt, aber auch die anderen beiden Mannschaften sind nicht zu unterschätzen. Ich habe TGD gesehen, die wissen, wie die Halle funktioniert. Bei TuS Helene freue ich mich auf das Wiedersehen mit Fatmir Ferati, meinem ehemaligen Mitspieler vom FC Kray. In der Halle kann jeder jeden schlagen. Wir müssen uns strecken, um unter die besten Acht zu kommen", erklärt Elouriachi.

Der 32-Jährige ist ein absoluter Hallenspezialist: Viermal bester Spieler des Turniers, dreimal Torschützenkönig, zwei Finalsiege – die Hallen-Vita des Offensivspielers liest sich beeindruckend. Für Elouriachi ist es bereits seine elfte Turnierteilnahme, jedoch erst die zweite im Trikot der SpVgg Steele.

Wenn wir jetzt unter die besten vier Teams kommen würden, wäre das überragend. Es wäre natürlich ein Traum von mir, den Titel nochmal zu holen, das ist ganz klar. Aber das Ding holt man nicht durchs Quatschen, sondern das muss man sich verdienen. Ilias Elouriachi.

Im letzten Jahr wurde der Landesligist Sechster, nun strebt der Edeltechniker eine bessere Platzierung an: "Wir wollen auf jeden Fall am letzten Tag dabei sein. Ich würde eine Entwicklung sehen, wenn wir die Platzierung vom letzten Jahr verbessern könnten. Wenn wir jetzt unter die besten vier Teams kommen würden, wäre das überragend. Es wäre natürlich ein Traum von mir, den Titel nochmal zu holen, das ist ganz klar. Aber das Ding holt man nicht durchs Quatschen, sondern das muss man sich verdienen."

Eine Sache weiß Ilias Elouriachi aus seiner jahrelangen Erfahrung bei der Essener Hallenstadtmeisterschaft ganz genau: "Am letzten Wochenende und speziell am letzten Tag entscheidet immer die Tagesform. Da ist dann alles möglich."