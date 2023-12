Blau-Weiß Mintard befindet sich immer noch auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer. Es könnte ein echter Star kommen.

Mitte September 2023 war es, als sich DJK Blau-Weiß Mintard von seinem Cheftrainer Guido Contrino trennte.

Bis dato wurde der Ex-Coach von Daniel Molitor ersetzt. Doch dieser gilt an der Stadtgrenze Mülheim/Essen nur als Interimslösung. Ab dem neuen Jahr soll ein externer Cheftrainer beim Landesligisten anheuern.

Und wie RevierSport nun erfuhr, handelt es sich um niemand Geringeren als David Odonkor, der in Mintard übernehmen soll. Der 39-jährige Ex-Profi gilt als Wunschlösung der Verantwortlichen.

Das Problem: Nach RS-Informationen sucht Odonkor noch einen geeigneten Co-Trainer. Er kommt nur, wenn er einen Assistenten findet. In dieser Woche soll eine finale Entscheidung fallen. Klar ist aber: Die Mintard-Bosse wollen Odonkor, der mittlerweile auch ein Reality-TV-Star und Fußball-Experte bei "Sport1" ist, verpflichten.

David Odonkor - aktive Karriere in Zahlen Borussia Dortmund: 90 Spiele, 3 Tore, 10 Vorlagen Borussia Dortmund II: 50 Spiele, 7 Tore, keine Vorlage Betis Sevilla (Spanien): 52 Spiele, 3 Tore, keine Vorlage Alemannia Aachen: 23 Spiele, 2 Tore, 2 Vorlagen Goverla Uzhgorod (Ukraine): 14 Spiele, 2 Tore, 3 Vorlagen TuS Bövinghausen: 15 Spiele, 1 Tor, keine Vorlage SC Düsseldorf-West II: 1 Spiel, kein Tor, keine Vorlage Deutsche Nationalmannschaft: 16 Spiele, 1 Tor U21-Nationalmannschaft: 15 Spiele, 3 Tore U20-Nationalmannschaft: 1 Spiel, kein Tor U19-Nationalmannschaft: 10 Spiele, 1 Tor

"Ich suche einen Job als Cheftrainer. Aber ich höre mir auch alles als möglicher Co-Trainer an. Ich bin da für viele Dinge offen. Wichtig ist mir, dass der Verein weiß, was er will und dass da eine vernünftige Struktur vorherrscht", sagte der 75-malige Bundesligaprofi Odonkor noch im Oktober gegenüber RevierSport. Und in Mintard, dem Tabellen-Neunten der Landesliga Gruppe 2 am Niederrhein, würde er auf jeden Fall eine ordentliche Struktur vorfinden.

Seit mehr als vier Jahren ist Odonkor, der in seiner Karriere 90 Bundesligaspiele für Borussia Dortmund absolvierte und 2006 bei der Weltmeisterschaft in Deutschland Platz drei feierte, mittlerweile ohne Trainerjob. Bisher arbeitete der 39-Jährige als Sportlicher Leiter bei der Hammer SpVg, war Cheftrainer in Bad Pyrmont und bei TuS Dornberg sowie Co-Trainer beim SC Verl und Eskisehirspor in der Türkei. Zuletzt hatte Odonkor nach Informationen unserer Redaktion eine Co-Trainer-Offerte des Oberligisten SG Wattenscheid 09 abgelehnt.

Als Spielertrainer steht Odonkor den Klubs nicht mehr zur Verfügung. "Irgendwann ist auch mal Schluss. Ich habe am Trainer-Dasein Spaß und würde sehr gerne wieder täglich auf dem Rasen stehen und meine Erfahrungen an junge Talente weitergeben. Ich glaube schon, dass ich einiges erlebt habe und weitergeben kann", erklärt Odonkor.