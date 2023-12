SF Niederwenigern: 16-Tore-Mann Enz: „So eine Phase hatte ich lange nicht mehr”

Beim Topspiel der Landesliga Niederrhein 2 zwischen dem FC Kray und den SF Niederwenigern erzielte Dominik Enz einen Doppelpack und schraubte sein Torkonto auf 16 Saisontreffer hoch.

Für die SF Niederwenigern aus der Landesliga Niederrhein 2 läuft es momentan sehr gut. Durch den 3:2-Erfolg im Spitzenspiel gegen den FC Kray sprang die Mannschaft von Cheftrainer Marcel Kraushaar auf den zweiten Tabellenplatz und hat dabei sogar zwei Partien weniger absolviert als Spitzenreiter BW Dingden.

Ein Garant für die bislang erfolgreiche Saison der Sportfreunde ist Angreifer Dominik Enz. Beim Spiel gegen Kray avancierte der gebürtige Essener mit seinem Doppelpack zum Matchwinner. Insgesamt erzielte der Mittelstürmer in der laufenden Spielzeit in 13 Einsätzen 16 Tore für seine Mannschaft.

Nach dem Sieg im Topspiel war der “Man of the Match” überglücklich. „Es war eine sehr erlebnisreiches Partie. Wir wussten, dass das Spiel Derbycharakter haben wird und wir eine geschlossene Mannschaftsleistung zeigen müssen. Wir haben uns nach zwei Rückständen gegen eine sehr spielstarke Mannschaft brutal zurück gekämpft und ich bin sehr glücklich, dass ich meiner Mannschaft mit zwei Toren und einem herausgeholten Elfmeter weiterhelfen konnte”, erklärte Enz nach der Partie.

Enz wechselte zu Beginn des Jahres 2020 nach Niederwenigern und fühlt sich bei den Sportfreunden pudelwohl. „Ich genieße das Vertrauen und weiß, dass ich hierher gehöre. Jeder im Verein glaubt an mich und mittlerweile glaube ich auch selbst wieder an mich, denn die letzten Jahre liefen nicht so top. Ich habe zwar das ein oder andere Tor gemacht, aber so eine Phase hatte ich lange nicht mehr”, verriet Enz in Bezug auf seine herausragenden Leistungen in der laufenden Spielzeit. „Ich bin überglücklich und habe auch viel dafür getan, aber das meiste macht die Mannschaft und Vertrauen ist da der Schlüssel.”

Er trägt die Mannschaft mit und hat endlich wieder zu seiner Form zurückgefunden. Außerdem besitzt er das nötige Selbstvertrauen und ich gönne ihm das von Herzen. Marcel Kraushaar

Auch Niederwenigerns Trainer Kraushaar ist mit der jüngsten Leistungsexplosion seines Top-Torschützen mehr als zufrieden. Nach dem Sieg gegen Kray sprach der Trainer seinem 16-Tore-Mann ein Sonderlob aus.

„Er ist ein Spieler, der uns absolut weiterbringt und er hat seine Sache in dieser Hinrunde mehr als gut gemacht. Er lebt auch von einer Mannschaft, die ihre Sache insgesamt sehr ordentlich macht. In der Summe ist er ein Spieler, den wir gerne in unseren Reihen haben und der schon seit Jahren bei uns spielt. Er trägt die Mannschaft mit und hat endlich wieder zu seiner Form zurückgefunden. Außerdem besitzt er das nötige Selbstvertrauen und ich gönne ihm das von Herzen”, erklärte der Cheftrainer der Sportfreunde.