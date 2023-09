Nach früher Freistellung - Landesligist findet neuen Trainer

Früh in der Saison hat sich Landesligist SV Dorsten-Hardt von seinem Trainer getrennt. Kommende Woche übernimmt ein neuer Coach.

Mit hohen Zielen gingen der SV Dorsten-Hardt und Trainer Marc Gebler in die neue Saison. Doch schon nach dem fünften Spieltag war die Mission vom Aufstieg in die Westfalenliga für Gebler beendet: Ein Saisonstart mit sieben Punkten genügte den Verantwortlichen offenbar nicht, sie stellten Gebler frei - der die Entscheidung nicht nachvollziehen konnte, wie er gegenüber RS betonte.

Knapp zwei Wochen nach dem Gebler-Aus steht fest, wer die Mannschaft zurück zum Erfolg führen soll: Mit Christoph Schlebach übernimmt ein erfahrener Coach beim SV. Der 55-Jährige wird sein neues Team in dieser Woche kennenlernen, ehe er am kommenden Montag (2. Oktober) erstmals das Training leiten soll.

"Alle Beteiligten blicken positiv auf die Zusammenarbeit und sind überzeugt, dass diese erfolgreich sein wird", schreiben die Dorstener in einer Mitteilung. "Christoph hat einige höherklassige Mannschaften trainiert, bringt reichlich Wissen und Erfahrung mit und wird seine Qualitäten jetzt bei uns als Cheftrainer einsetzen."

Der A-Lizenzinhaber war zuletzt beim Bezirksligisten VfB Hüls tätig, trainierte aber auch schon in höheren Ligen. Etwa beim VfB Kirchhellen, TSV Jahn Hiesfeld oder SV Schermbeck zu Oberliga-Zeiten und beim damaligen NRW-Ligisten Westfalia Herne.

Nun geht es für Schlebach in Dorsten weiter. Nach der Trennung von Gebler hatten der spielende Co-Trainer Lukas Diericks, Kapitän Tim Wellers sowie Dennis Konarski interimsweise die Trainertätigkeiten übernommen.

Sportlich verbessert hat sich die Situation des SV in dieser Zeit nicht: Der Landesligist hat auch die vergangenen beiden Partien verloren. Nach insgesamt vier Niederlagen am Stück steht er nur einen Punkt über einem Abstiegsplatz in der Westfalen-Staffel 4. Und nun steht das Auswärtsspiel beim Spitzenreiter SuS Neuenkirchen an.