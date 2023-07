Arminia Klosterhardt: Nach Niederlage im finalen Test gegen ETB - Landers sieht "noch Arbeit"

Kurz vor dem Ligastart sieht Marcel Landers, Trainer von DJK Arminia Klosterhardt, seine Mannschaft nach der nächsten Test-Niederlage noch nicht so weit wie erhofft.

Eine Woche vor dem Ligabeginn in der Landesliga Niederrhein 2 kassierte Arminia Klosterhardt die nächste Test-Niederlage. Gegen den Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen hieß es 0:2. Nach der 0:4-Pleite gegen die SF Hamborn, ebenfalls aus der Oberliga Niederrhein, war es der nächste Härtetest, der ohne Erfolg endete.

Trainer Marcel Landers zeigte sich aber trotzdem zufrieden: „Das, was wir uns vor dem Spiel vorgenommen haben, hat ganz gut funktioniert. Wir haben gerade in Hälfte eins häufig die Bälle gewonnen, haben daraus dann aber zu wenig gemacht. Der letzte Pass war zu unsauber und wir haben vom Tempo her nicht schnell genug umgeschaltet. Daran müssen wir noch arbeiten. Alles in allem haben wir es ganz gut hingekriegt.“

Vor den beiden Test-Niederlagen kündigte Landers an, dass man danach wisse, wo die Mannschaft stehe. Folgerichtig zog er nun ein Fazit: „Also man sieht schon, dass wir noch etwas Arbeit haben. Ich glaube, dass wir letzte Saison etwas weiter waren von der Vorbereitung her. Was aber auch nicht schlimm ist. Wir haben ja auch viele junge Leute dazubekommen, wo man einfach etwas Geduld braucht. Trotzdem geht es nächste Woche los, wir werden diese Woche nochmal hart arbeiten und werden dann gut vorbereitet sein.“

Los geht es dann mit der Landesliga Niederrhein 2. Für Klosterhardt geht es zum Start zu der PSV Wesel-Lackhausen (Sonntag, 06. August, 15 Uhr).

Landers weiß genau, was sein Team erwartet: „Es wird ein anderes Spiel als gegen Essen. Es ist natürlich eine sehr abgezockte Truppe, die viele erfahrene Spieler hat. Da wird es auch robust zur Sache gehen und da müssen wir einfach bereit sein dagegen zu halten.“

Die von Landers gewünschten weiteren Neuzugänge sind indes noch nicht gefunden. In der kommenden Woche könnte sich dabei aber vielleicht schon etwas tun: „Wir haben nochmal ein paar Spieler im Probetraining und da kann gerade in der Offensive noch was passieren. Aber wir werden es nicht über das Knie brechen. Wenn das erst in zwei Wochen ist, ist das auch okay“, gibt sich Landers entspannt.