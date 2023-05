Landesliga Westfalen 3: Aufstieg nicht mehr in der eigenen Hand - SV Wanne 11 "sehr enttäuscht"

Am 33. Spieltag in der Landesliga 3 Westfalen unterlag der SV Wanne 11 dem abstiegsbedrohten SV Horst-Emscher mit 1:2. Die Enttäuschung bei Wanne-Trainer Franko Pepe war groß.

Der SV Wanne 11 verlor überraschend am 33. Spieltag in der Landesliga 3 Westfalen gegen den SV Horst-Emscher, der sich mitten im Abstiegskampf befindet, mit 1:2.

Damit hat der SVW einen Spieltag vor dem Saisonende im Dreikampf um den Aufstieg in die Westfalenliga die schlechtesten Karten, da er auf dem dritten Platz einen Zähler Rückstand auf die beiden Konkurrenten SpVgg Horsthausen und Hombrucher SV hat.

Dabei trennten sich Horsthausen und Hombruch im direkten Duell mit 1:1. Die Tür für die Wanner stand also weit offen, um sich einen womöglich entscheidenden Vorteil im Aufstiegskampf zu sichern. Jedoch unterlag das Team von Trainer Franko Pepe dem abstiegsbedrohten SV Horst-Emscher unerwartet mit 1:2.

"Das war sehr ernüchternd. Wir haben uns mit dieser Niederlage in eine schlechte Ausgangslage gebracht und sind jetzt sehr enttäuscht. Es war einfach ein schlechtes Spiel von uns, wir haben uns einfach zu wenig Chancen kreiert und hatten keinen Zugriff. Dazu fehlte uns vorne auch ein wenig das Glück, der gegnerische Torwart hatte einen sehr guten Tag. Jetzt haben wir es nicht mehr in der eigenen Hand", ärgert sich Pepe über das Spiel gegen Horst-Emscher.

Obwohl nach der verweigerten Regionalliga-Lizenz des 1. FC Düren vermutlich zwei Mannschaften direkt aufsteigen werden, - normalerweise müssen die vier Landesliga-Vizemeister in eine Aufstiegsrunde, in der drei Aufsteiger ermittelt werden – ist die Ausgangssituation für Wanne nach dieser Pleite denkbar ungünstig, da sie jetzt auf Fehler der Konkurrenz angewiesen sind.

Nach zwischenzeitlich neun Siegen in Folge und dem ersten Tabellenplatz war die Niederlage am vergangenen Spieltag bereits die zweite am Stück. Der SVW-Coach liefert eine mögliche Erklärung für diese Entwicklung: "Der Kopf spielt in diesen Momenten immer eine Rolle. Daher haben wir schon den Druck gespürt, den Horsthausen und Hombruch aber genauso haben. Dazu kommen einige Probleme mit verletzten und angeschlagenen Spielern."

Am kommenden Spieltag steht die Entscheidung im Aufstiegsrennen an, Wanne 11 muss auswärts gegen den Tabellenfünften SV Hohenlimburg ran. Als eine "harte Nuss" bezeichnet Pepe den kommenden Gegner, dennoch zeigt er sich kämpferisch: "Uns bleibt nichts anderes übrig als das Spiel zu gewinnen. Wir sind eine geile Truppe, die Chemie stimmt in der Mannschaft. Außerdem haben wir den Sieg im Kreispokalfinale im Rücken."