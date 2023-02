Landesliga: FC Remscheid präsentiert einen neuen Cheftrainer

Der Traditionsklubs FC Remscheid hat einen neuen Trainer gefunden. Das gaben die Bergischen am Freitag, 24. Februar 2023, offiziell bekannt.

Ab dem 1. Juli 2023 wird der Landesligist FC Remscheid von Ferdi Gülenc trainiert. Der 41-jährige B-Lizenzinhaber wird Marcel Heinemann auf der Trainerbank ersetzen. Er erhielt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

"Wir begrüßen Ferdi Gülenc ganz herzlich in unserer FCR-Familie. Die Gespräche mit unserem neuen Trainer waren ausnahmslos harmonisch. Ferdi bringt alle Voraussetzungen mit, um mit uns gemeinsam den eingeschlagenen Weg fortzuführen. Ich bin fest davon überzeugt die richtige Wahl getroffen zu haben", erklärte Ralf Niemeyer, erster Vorsitzender des Klubs vom Röntgen-Stadion.

Angefangen hat Gülenc als Trainer der U17 des TV Hasten, ehe er 2019 zum Regionalligisten Wuppertaler SV in den Juniorenbereich wechselte. Gülenc betreute die U15-Junioren des WSV in der Niederrheinliga und schaffte 2020 den Aufstieg in die Regionalliga (höchste Juniorenspielklasse der U15, Anm. d. Red.). Nach dem Aufstieg wechselte Gülenc zum Oberligisten Cronenberger SC.

Hier war er zuerst als Co-Trainer tätig und übernahm 2021 die Mannschaft in einer sehr schwierigen Phase als Cheftrainer. Gülenc gelang mit den Wuppertalern der Oberliga-Klassenerhalt. Im Oktober 2022 hatte Gülenc in Wuppertal-Cronenberg das Handtuch geworfen und das Traineramt an Ex-Profi Kai Schwertfeger übergeben.

Ich freue mich, dass Ferdi den eingeschlagen Weg beim FC Remscheid weiter fortführen wird. Mir war es sehr wichtig, dass die Jungs in gute Hände kommen. Ich kenne Ferdi schon aus der gemeinsamen Zeit beim Wuppertaler SV, wo er auch schon sehr akribisch mit seinem Team gearbeitet hat", erklärt Heinemann, der an Gülenc übergeben wird, aber noch Sportlicher Leiter beim FC Remscheid ist.

Die Remscheider liegen in der Landesliga auf Platz sieben und haben einen Acht-Punkte-Rückstand auf Tabellenführer DJK Adler Union Frintrop aus Essen. Am Sonntag, 26. Februar (15 Uhr), spielt Remscheid beim 1. FC Wülfrath. Die Wülfrather hatten jüngst auch erst ein neues Trainer-Duo für die Saison 2023/2024 vorgestellt.