Landesliga: Für den 1. FC Mönchengladbach zählt nur der Klassenerhalt

Nach dem Abstieg aus der Oberliga Niederrhein findet beim 1. FC Mönchengladbach ein Neuanfang statt. Das Ziel in der kommenden Saison ist der Klassenerhalt in der Landesliga 1 Niederrhein.

Nach zwei Jahren in der Oberliga Niederrhein muss der 1. FC Mönchengladbach in der kommenden Spielzeit wieder in der Landesliga antreten. Mit nur 13 Punkten war der Verein in der vergangenen Saison abgeschlagenes Tabellenschlusslicht und konnte sich somit frühzeitig mit der Zukunftsplanung beschäftigen.

Andre Dammer hat jahrelang im Nachwuchs des Klubs gearbeitet und übernahm im Sommer die erste Mannschaft. Das erste Testspiel gegen den Bezirksligisten VfL Jüchen-Garzweiler gewannen die Gladbacher ohne Probleme mit 9:1. Am vergangenen Sonntag lud der KFC Uerdingen zur Saisoneröffnung ein und veranstaltete ein kleines Turnier, bei dem auch Blau-Weiß Mintard zu Gast war.





Das erste Spiel gegen Mintard verlor der Oberliga-Absteiger mit 1:3. Dammer äußerte sich nach der Partie: „Das war unser zweites Testspiel und schon eine erhebliche Steigerung gegenüber dem ersten. Mit den ersten 45 Minuten war ich sehr zufrieden, da hätten wir auch in Führung gehen können. In der Schlussphase ging uns ein bisschen die Luft verloren.“

Die Mannschaft des 1. FC ist nach dem Abstieg runderneuert und vor allem mit Spielern aus der eigenen Jugend bestückt worden. „Aus dem letztjährigen Kader sind nur vier Spieler geblieben, der Rest sind alles Neuankömmlinge. Der Neuaufbau wird ein paar Wochen Zeit brauchen, wir haben jetzt noch fünf Wochen bis zum ersten Spieltag und die wollen wir nutzen.“

Vom Wiederaufstieg wird bei den Gladbachern erstmal nicht gesprochen

Externe Zugänge wurden bislang noch nicht vorgestellt. „Der Spielermarkt ist relativ abgegrast und wir haben jetzt auch nicht die finanziellen Möglichkeiten, da noch groß etwas zu tun. Wir müssen gucken, wer sich uns noch anschließen möchte und auch eine Verstärkung darstellt.“ Seit einer Woche seien aber insgesamt sechs asiatische Spieler im Trainingsbetrieb dabei, um sich für einen Vertrag in der Landesliga zu empfehlen.

Vom Wiederaufstieg wird bei den Gladbachern erstmal nicht gesprochen. Der Verein habe einen Dreijahresplan entwickelt und die Zielsetzung in der kommenden Saison sei einzig und allein der Klassenverbleib in der Landesliga 1 Niederrhein. „Wir wollen jetzt erstmal die Liga halten und uns stabilisieren. Die Mannschaft soll zusammengehalten werden und danach auf drei, vier Positionen verstärkt werden. Dann gucken wir, wohin die Reise geht."

Am ersten Spieltag der neuen Landesliga-Saison empfängt Mönchengladbach den SC 1911 Kapellen-Erft (28. August, 15:30 Uhr). Das erste Pflichtspiel findet schon wenige Tage vorher statt, in der ersten Runde des Niederrheinpokals sind die Sportfreunde Hamborn zu Gast (24. August, 19:30 Uhr).