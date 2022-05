Nach Hiesfeld-Rückzug: So läuft die Relegation in der Landesliga Niederrhein

Durch den Rückzug des TV Jahn Hiesfeld aus der Ober- in die Bezirksliga kommt es am Niederrhein zu einer Abstiegs-Relegation in der Landesliga

Die Landesliga-Saisons am Niederrhein sind fast beendet. Doch während die Sportfreunde Hamborn, der MSV Düsseldorf und der SV Sonsbeck als Meister und Aufsteiger feststehen, geht es für drei vermeintliche Absteiger nochmal in die Verlängerung.

Eigentlich galten die Vereine ab dem elften Platz in diesem Jahr als sichere Absteiger. So wären insgesamt 13 Teams in die Bezirksliga abgestiegen (fünf in Gruppe eins, vier in den Gruppen zwei und drei). Durch den Rückzug des TV Jahn Hiesfeld aus der Oberliga Niederrhein in die Bezirksliga darf allerdings eine weitere Mannschaft in der Landesliga verbleiben.

Die Tabellenelften spielen die Entscheidung aus

Für diesen Fall hat sich der Fußballverband Niederrhein ein Relegationsformat ausgedacht, das die jeweiligen Elftplatzierten der drei Gruppen betrifft. Für den VfL Tönisberg und den VfB Speldorf gibt es also noch die Chance auf den Klassenerhalt. In der Landesliga II stehen noch drei Spieltage aus, aktuell liegt die SG Unterrath auf dem elften Platz.

Die Relegation soll in drei Partien ausgespielt werden. Die erste Begegnung bestreitet der Elfte der Gruppe drei, der VfB Speldorf, gegen den Elften der Gruppe zwei, VfL Tönisberg (19. Juni, 15 Uhr). Der Verlierer dieser Partie muss nur drei Tage später erneut ran.

Sollte Speldorf als Gastgeber die erste Partie verlieren, oder die Partie geht unentschieden aus, findet das zweite Spiel beim Elften der Staffel II statt. Gewinnt der VfB jedoch das erste Spiel, so gastiert der Elfte der Staffel II in Tönisberg (22. Juni, 19:30 Uhr).

Entscheidungsspiel möglich

Im letzten Spiel treffen dann die beiden Mannschaften aufeinander, die ihr direktes Duell noch nicht ausgetragen haben, also der Gewinner der ersten Partie (oder bei Unentschieden der VfL Tönisberg), gegen den Elften der Staffel II. Heimrecht hat die Mannschaft, die in ihrem ersten Spiel auswärts ranmusste.

Anhand der Tabelle aus diesen drei Partien wird dann ein Sieger der Relegation gekürt, der die Klasse hält. Sollte es zu einer Punktgleichheit kommen, entscheidet die Tordifferenz und im Anschluss die Anzahl der geschossenen Tore. Bei gleichem Torverhältnis entscheidet ein Entscheidungsspiel.

Sollte die Punkt- und Torgleichheit zwischen den beiden Mannschaften, die das letzte Spiel bestreiten, bestehen, so zählt dieses Spiel bereits als Entscheidungsspiel und es geht in die Verlängerung und ein mögliches Elfmeterschießen. Kommt die im letzten Spiel unbeteiligte Mannschaft in das Entscheidungsspiel, so geht es am Dienstag, 28. Juni um 19:30 Uhr in die vierte Partie der Relegation. Das Spiel findet auf dem Platz der in diesem Szenario bereits sicher abgestiegenen Mannschaft statt.