Kreisliga B: Aufstiegskampf - Frohnhausen II schiebt den Druck vor dem direkten Duell zu RWE II

Die zweite Mannschaft des VfB Frohnhausen kann wieder in die Kreisliga A zurückkehren, doch die Essener müssen noch noch gegen zwei direkte Konkurrenten ran.

Nach dem letztjährigen Abstieg der zweiten Mannschaft vom VfB Frohnhausen aus der Kreisliga A in die Kreisliga B haben die Essener die Chance auf den direkten Wiederaufstieg.

Es sind noch vier Spiele zu absolvieren, in denen der VfB II noch gegen den Drittplatzierten RWE II (Sonntag, 07. Mai, 15 Uhr) und am letzten Spieltag gegen den Tabellenführer SV Borbeck (Sonntag, 04. Juni, 15 Uhr) antreten muss. Am Ende der Spielzeit steigen der Erste und der Zweite auf.

Sascha Reddig, Trainer des VfB II, geht gelassen an den Saison-Endspurt. "Wir haben gar keinen Druck. Wir müssen nicht unbedingt aufsteigen", sagt Reddig. Mit 63 Punkten stehen die Essener aktuell auf Tabellenplatz zwei der Kreisliga B, dahinter lauert RWE II mit 61 Punkten. Der SV Borbeck führt die Tabelle mit 67 Punkten an, hat jedoch ein Spiel mehr absolviert als die beiden Verfolger.

Mit einem Sieg gegen RWE II am Sonntag kann Frohnhausen II die Lücke auf den Verfolger vergrößern und den Druck auf den SVB erhöhen. Reddig blickt mit gemischten Gefühlen auf die kommende Partie gegen Rot-Weiss. "RWE will unbedingt aufsteigen, deswegen werden sie alles in die Waagschale werfen. Aber um aufzusteigen, müssen sie erstmal an uns vorbei. Noch sind wir davor", betont der 45-Jährige.

Reddig, der schon seit der Saison 2014/2015 bei Frohnhausen agiert, hat zum wohlmöglich ungünstigsten Zeitpunkt der Saison einiges an Verletzungspech zu beklagen. So herrscht laut Reddig momentan eine "maue Trainingsbeteiligung aufgrund vieler angeschlagener Spieler".

Zehn Neue kommen und acht werden gehen

Doch egal wie es am Ende der Saison aussieht: Die Vorbereitungen bei den Essenern sind bereits im vollen Gange. Wie Reddig im Gespräch mit RS verrät, werden zur kommenden Saison zehn Neuzugänge den VfB in der zweiten Mannschaft bereichern.

Acht Akteure werden den Klub auf der anderen Seite verlassen. Fünf davon wechseln zu anderen Vereinen und drei weitere Spieler widmen sich aufgrund ihres Alters in Zukunft anderen Freizeitaktivitäten.

Sollte es mit dem Aufstieg dieses Jahr nicht klappen, ist das für Reddig noch lange kein Weltuntergang. "Ich bin recht zufrieden mit der Saison. Ehrlich gesagt habe ich am Anfang nicht damit gerechnet, dass wir so weit oben stehen werden. Wenn es nicht klappt mit dem Aufstieg, dann ist das halt so. Wir werden im nächsten Jahr wieder angreifen", kommentiert Reddig die Leistung seiner Mannschaft in der laufenden Spielzeit.

Sollte bis zum letzten Spieltag alles glatt laufen, könnte es gegen den SV Borbeck zum Entscheidungsspiel um den Aufstieg kommen. Darüber macht sich Reddig aber erstmal keine Gedanken. "Jedes Spiel ist schwer. Jetzt müssen wir erstmal gegen RWE ran. Wir freuen uns auf das Spiel und die Jungs haben Bock auf eine große Fussballkulisse", sagt Reddig zum bevorstehenden Aufstiegsrennen gegen RWE II und den SV Borbeck.

Es bleibt also voraussichtlich bis zum letzten Spieltag spannend im Aufstiegsrennen der Kreisliga B in Essen.