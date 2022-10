Essen: 11 Spiele, 11 Siege! Traditionsklub auf dem Weg in die Bezirksliga

In der Essener Kreisliga A gibt es aktuell ein echtes Über-Team. Elf Spiele, elf Siege, so lautet die Bilanz der Turngemeinde Essen-West.

Die Turngemeinde Essen-West, die an der Haedenkampstraße beheimatet ist, war im Essener Amateurfußball immer eine große Nummer. Über jahrelang ein Landesligist.

Mittlerweile sind die Zeiten etwas andere. Die Turngemeinde spielt in der Kreisliga A, will aber wieder an die glorreichen 1980er, 1990er und 2000er Jahre anknüpfen. "Das ist unser Ziel. Der Verein wächst stetig. Wir haben einen jungen Vorstand, der etwas bewegen will. Wir haben vier Seniorenmannschaften und in der Jugend läuft es auch. Da sind wir von der Bambini bis zur A-Jugend besetzt", erzählt Dietmar "Didi" Krause gegenüber RevierSport.

Krause und sein Co-Trainer Torsten Hartmann sowie Sportchef Dennis Discher leisten aktuell hervorragende Arbeit mit der Ersten Mannschaft, dem Aushängeschild des Vereins. Die Tgd. liegt in der Kreisliga A auf Platz eins. Die Bilanz: elf Spiele, elf Siege!

"Dass wir viel Qualität besitzen, habe ich schon in der Vorbereitung bemerkt. Aber das es so gut laufen würde, konnte natürlich niemand erahnen", sagt Krause.

Die Turngemeinde steigt auf! Tgd. ist zurück in der Bezirksliga. Diese Schlagzeile will Didi Krause im Mai 2023 lesen

Das Erfolgsrezept? "Zu der enormen Qualität, die im Kader steckt, haben wir einen tollen Zusammenhalt in der Mannschaft, den ich auch noch nicht so oft erlebt habe. Wir müssen jetzt weitermachen und konstant punkten. Dann werden wir unser Ziel auch erreichen. Wir wollen in die Bezirksliga", antwortet Krause.

Aktuell muss Krause mit 14, 15 Spielern auskommen. Die beiden Torjäger Emre Kalayci und Carlo Kresevljak, die in der vergangenen Saison zusammen rund 100 Tore erzielten, sind verletzt. "Ich hoffe, dass sie bald wiederkommen. Das wären natürlich noch einmal zwei Granaten", sagt Krause, der gerne im Mai 2023 folgende Headline im RevierSport lesen würde. Krause: "Die Turngemeinde steigt auf! Tgd. ist zurück in der Bezirksliga."