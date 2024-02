Kaan Inanoglu und Emre Cil vom MSV Duisburg sowie Berkant Gedikli von Rot-Weiss Essen nehmen mit der türkischen U19 an einem Turnier in Kroatien teil - und das bislang mit Erfolg.

Die türkische U19-Nationalmannschaft nimmt zurzeit an einem Freundschaftsturnier in Kroatien teil. Mit Kaan Inanoglu, Emre Cil (beide MSV Duisburg) und Berkant Gedikli (Rot-Weiss Essen) sind auch drei Talente aus dem Revier vertreten.

Alle drei folgten im Januar erstmals dem Ruf der türkischen Auswahl und gaben ihr Debüt beim 3:0 im Freundschaftsspiel gegen Jordanien. Besonders MSV-Stürmer Inanoglu stach dabei heraus, der - ebenso wie RWE-Rechtsverteidiger Gedikli - in der Startelf stand und gleich auf Anhieb einen Treffer erzielen konnte.

Mit ihren Leistungen empfahl sich das Revier-Trio auch für den aktuell laufenden Lehrgang, den die türkische U19 in Kroatien abhält. Dort nimmt die Mannschaft von Trainer Soykan Basar an einem internationalen Freundschaftsturnier teil - und weiß bislang zu überzeugen.

Auch ohne Inanoglu, der aufgrund seines Einsatzes gegen den SC Verl in der 3. Liga später anreiste, gelang zum Auftakt in das Turnier ein 2:1 über Griechenland. Gedikli stand in der Startelf und absolvierte eine Halbzeit, Cil durfte fünf Minuten lang ran.

1:0-Sieg über Schottland mit Gedikli und Inanoglu

Gestern war die Auswahl dann erneut im Einsatz. Diesmal ging es mit Inanoglu gegen die schottische U19. Während Cil im zweiten Turnierspiel ohne Einsatz blieb, absolvierten Gedikli und Inanoglu sogar die vollen 90 Minuten. Erneut waren die Türken erfolgreich und konnten die Schotten mit 1:0 besiegen.

Im Verein sind sowohl Cil, der im Sommer von der Hertha kam und bislang für den MSV 14 Mal in der Bundesliga startete, als auch Gedikli, der in dieser Spielzeit auf zehn Niederrheinliga-Einsätze für RWE kommt, gesetzt. Inanoglu gelang derweil mit seinen Auftritten sogar der Sprung in den Drittliga-Kader der Zebras.

Den Abschluss des Lehrgangs markiert am Freitag das Duell mit Saudi-Arabien. Während Inanoglu wohl schon am Samstag wieder bei den Profis des MSV gegen Viktoria Köln gebraucht wird, dürfte sich für Cil und Gedikli die Chance bieten, sich noch einmal für einen Kaderplatz in der EM-Qualifikation im kommenden Monat zu bewerben. Dort treffen die Türken unter anderem auf Deutschland.