U19-Bundesliga: Testspiel-Auftakt - deutlicher Schalke-Sieg, BVB-Talent ragt heraus

Die U19-Teams von Borussia Dortmund und Schalke 04 sind in die Testspielserie gestartet. Sie feierten Siege am Sonntag.

Seit der vergangenen Woche befindet sich die U19 des FC Schalke 04 wieder im Trainingsbetrieb, an diesem Sonntag stand das erste Testspiel der Wintervorbereitung an. Und das gewannen die Königsblauen deutlich: Sie besiegten den SV Meppen am eigenen Trainingsgelände mit 5:0.

Schon zur Pause führte die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert mit 3:0, im zweiten Durchgang schossen die S04-Talente den Endstand gegen den Nord/Nordost-Bundesligisten heraus. Vitalie Becker - zuletzt im Profitrainingslager in Portugal - gelang ein Doppelpack, zudem waren Zaid Amoussou, Jermaine Jann sowie Obed Ofori erfolgreich.

Am kommenden Wochenende treffen die Schalker testweise auf die TSG Hoffenheim, ehe Anfang des kommenden Monats (4. Februar) die Restserie in der U19-Bundesliga West mit einem Auswärtsspiel beim VfL Bochum beginnt.

"Ich bin optimistisch, dass wir eine gute Rückrunde spielen werden", sagte Trainer Norbert Elgert vergangene Woche. "Wir würden uns gerne wieder für die Endrunde qualifizieren, es ist aber kein Muss in dieser starken Liga. Bei uns stehen die Prozesse und die Entwicklung im Vordergrund."

Aktuell liegen die Schalker als Tabellendritter drei Punkte hinter den Endrunden-Plätzen zurück - sie haben allerdings eine Partie weniger als Bayer Leverkusen auf Rang zwei absolviert.

Wohl nicht mehr nehmen lassen wird sich Borussia Dortmund die Teilnahme an der Endrunde. Die BVB-Talente stehen an der Spitze, haben sechs Punkte Vorsprung auf Schalke und ein Spiel weniger bestritten.

Und an diesem Sonntag präsentierte sich die Mannschaft von Mike Tullberg bereits in guter Frühform. Mit 3:1 besiegte sie im Testspiel den VfL Wolfsburg, immerhin Tabellenzweiter der Nord/Nordost-Staffel.

Vor allem Julian Rijkhoff konnte auf sich aufmerksam machen. Der niederländische Sturm-Youngster erzielte in der ersten Halbzeit alle drei Treffer für die Borussen. U17-Weltmeister Paris Brunner gehörte am Sonntag nicht zum Kader der U19.