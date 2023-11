MSV Duisburg U19: Trotz spätem Derby-Dämpfer - seit vier Spielen ohne Niederlage

Bis zum Ende sah es so aus, als könnte die U19 des MSV Duisburg ihr Spiel in der U19-Bundesliga West gewinnen. Dann schlugen die Gäste des VfL Bochum zu und erzielten das 1:1.

Die U19 des MSV Duisburg bleibt auch im vierten Spiel der U19-Bundesliga in Folge ungeschlagen. Gegen den VfL Bochum gab es ein 1:1 (1:0).

Nach 90 Minuten deutete vieles auf einen Sieg der Meidericher hin, doch in der Nachspielzeit kamen die Gäste aus Bochum noch zum Ausgleich. Trainer Engin Vural war aufgrund des Zeitpunktes enttäuscht: "Als wir das Gefühl hatten, es geht zu Ende, machen wir einen Fehler und werden bestraft."

Der MSV tat sich gegen den Drittletzten lange schwer und agierte zunächst sehr vorsichtig, was der MSV-Trainer auch anmerkte: "Wir wussten, dass wir uns von der Tabellensituation nicht blenden lassen durften. Wir mussten uns erst einmal in die Partie hereinkämpfen. Das ist eine gute Mannschaft."

In der Folge kam es zur Führung für die Duisburger, die dafür sorgte, dass der MSV in Halbzeit zwei viele Räume bekam. Dennoch verpasste es die Vural-Elf, den Deckel drauf zu machen. "Das Tor hat uns gut getan. Wir hatten einige Chancen in der zweiten Hälfte, es war ein sehr offenes Spiel. Wenn man leidenschaftlich verteidigt und diese Konterchancen hat, willst du das Spiel auch entscheiden. Das wird die Mannschaft aber noch lernen."

Der Ausgleich war dennoch verdient, wie auch der Übungsleiter der Zebras eingestehen musste: "Sie hatten viele gute Chancen, so ehrlich muss man sein. Auch in der ersten Halbzeit hatten wir ab und an schon etwas Glück. Wenn man das gesamte Spiel sieht, war der Ausgleich verdient."

Viel zu kritisieren hatte Vural im Spiel gegen den Ball nicht, im eigenen Ballbesitz schon eher: "Wir haben leidenschaftlich verteidigt, das hat mir immens gut gefallen. Aber, so ehrlich muss ich sein, mit dem Ball war es heute zu wenig, daran müssen wir arbeiten und besser werden."

Die Chance dazu gibt es in den beiden Auswärtsspielen beim 1.FC Köln und bei Fortuna Düsseldorf: "Das sind zwei gute Mannschaften. Ein Ziel, was die Punkte angeht, haben wir nicht. Wir werde das Bochum-Spiel sacken lassen und uns dann auf Köln vorbereiten."

Das Spiel gegen die U19 der Geißböcke findet am Sonntag, den 3. Dezember, statt. Anstoß ist um 11 Uhr.