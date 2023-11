U19: Vor dem Pokalkracher - Darum verliert Schonnebeck den Anschluss

Nach starkem Start in die Saison der U19-Niederrheinliga, hakt es aktuell ein wenig bei der SpVg Schonnebeck. Trainer Dirk Tönnies nannte mögliche Gründe.

Die Spielvereinigung Schonnebeck rangiert aktuell auf Platz vier in der U19-Niederrheinliga. An sich eine ordentliche Lage, in der sich die Elf von Trainer Dirk Tönnies befindet, dennoch musste man in den letzten Partien schleifen lassen.

Aus den letzten vier Spielen holte Schonnebeck nur zwei Punkte und ließ den Abstand auf den Tabellenführer, Rot-Weiß-Essen, auf sechs Punkte wachsen. Tönnies ist sich der Entwicklung bewusst und hat Nachsehen mit den jüngsten Ergebnissen: „Wir haben mit Connor David Tönnies und Arne Wessels zwei Topspieler abgegeben, die jetzt regelmäßig in der ersten Mannschaft zum Einsatz kommen. Da sind uns zwei wichtige Teile in unserem Gerüst weggebrochen.

„Rund 10 Spieler fallen momentan verletzungsbedingt aus. Eine weitere Erklärung, warum unser Motor aktuell ein wenig stottert“ Dirk Tönnies

Neben dem Fehlen zwei seiner Schützlinge offenbart Tönnies einen weiteren Grund für die momentane Formkurve: „Uns plagt aktuell noch eine absolute Verletzungsseuche, die den Kader nicht sonderlich breiter ausschauen lässt. Rund zehn Spieler fallen momentan verletzungsbedingt aus. Eine weitere Erklärung, warum unser Motor aktuell ein wenig stottert.“

Das Verletzungspech und die fehlenden Schlüsselspieler muss Tönnies wohl oder übel schnell kompensieren. Bereits am Mittwoch, 15. November, kommt der Tabellenführer aus Essen zur SpVg Schonnebeck – jedoch nicht in der Liga. Die U19 von RWE bietet am Mittwochabend (19.30 Uhr) zum Pokalkracher.

In der Liga geht die Reise erst am 3. Dezember weiter. Die Elf von Tönnies muss zum Tabellendritten, der SG Unterrath. Ein Topspiel welches die Chance sein kann, den Abstand zum Spitzentrio wieder zu verdichten.