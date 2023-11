U19-Bundesliga West: Schalke wieder nur Remis, VfL Bochum verspielt Führung

Schalke 04 spielte am 11. Spieltag der U19-Bundesliga West erneut unentschieden, der MSV Duisburg fuhr den vierten Saisonsieg ein. Im rheinischen Derby gewann der 1. FC Köln spät.

Der 11. Spieltag der U19-Bundesliga West steht in den Büchern. Nur ein Verein aus dem Ruhrgebiet konnte einen Dreier einfahren, Borussia Dortmund hatte frei.

Nachdem sich der FC Schalke 04 am vergangenen Spieltag mit 1:1 von Viktoria Köln trennte, kam die Mannschaft von Cheftrainer Norbert Elgert auch an diesem Spieltag nicht über ein Unentschieden hinaus. Die “Knappen” gerieten im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach in der 13. Minute durch einen Treffer von Talha Catya in Rückstand, jedoch konnte Niklas Barthel in der 27. Minute den Ausgleich erzielen. In der 87. sah Schalkes Bilal Brusdeilins Rot, aber die Gladbacher konnten die kurzweilige Überzahl nicht nutzen. Somit blieb es beim 1:1.

Der MSV Duisburg hatte indes Grund zum Jubeln, denn die Mannschaft von Trainer Engin Vural setzte sich mit 2:1 (1:1) gegen Viktoria Köln durch. Für die Duisburger war der Erfolg nach dem 3:1 gegen Spitzenreiter Borussia Dortmund der zweite in Serie. Kasper Werner Harbering (8.) und erneut Kaan Inanoglu (50.) sorgten bei Duisburg für den vierten Saisonsieg. Für Viktoria Köln war Said El Mala (39.) erfolgreich.

Im rheinischen Derby zwischen dem 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf gewannen die Kölner durch einen späten Treffer von Luis Cortijo Lange (88.) mit 1:0 und schoben sich dadurch auf den vierten Tabellenplatz vor. Nach einem starken Dribbling von Kian Hekmat über die linke Seite und seiner anschließenden Hereingabe drückte Cortijo Lange den Ball für einen perfekten Start in den Karneval aus Sicht der Kölner über die Torlinie. Für den “Effzeh” war der Sieg bereits der dritte Erfolg in Serie.

Der VfL Bochum verspielte gegen den SC Paderborn eine 1:0-Führung und verlor letztlich mit 1:3. Mohammad Mahmoud beförderte in der 29. Minute den Ball sehenswert per Hacke ins Tor der Paderborner, doch im zweiten Durchgang drehten die Gäste durch einen Treffer von Emirhan Delfier (72.) und einen Doppelpack von Travis De Jong (75., 77.) innerhalb weniger Minuten die Partie.

Bayer 04 Leverkusen zog durch einen 4:0-Sieg gegen Arminia Bielefeld mit Spitzenreiter Borussia Dortmund gleich. Beide Mannschaften haben nunmehr 27 Punkte auf dem Konto. Leverkusen ging durch ein Tor von David Wildlarz mit einer 1:0-Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel sorgten Joran Zirkzee (48.), Kerim-Sam Alajbegovic (67.) und Emmanuel Frimpong (85.) für den dritten Bayer-Sieg in Folge.

Das Spiel zwischen dem Tabellenführer Borussia Dortmund und dem SC Verl wurde aufgrund der U17-Weltmeisterschaft verschoben und wird am 17. Dezember um 11 Uhr nachgeholt. Am vergangenen Dienstag verspielte der BVB in der Uefa Youth League einen Zwei-Tore-Vorsprung und trennte sich schließlich mit 2:2 von Newcastle United. Für die Dortmunder geht es am kommenden Spieltag beim Revierderby gegen den FC Schalke 04 weiter.