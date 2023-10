U19-Bundesliga: Fabelserie ausgebaut - der BVB zieht dem Rest der Liga davon

Die Fabelserie des BVB geht weiter. In der U19-Bundesliga gab es gegen Fortuna Düsseldorf das 44. Spiel in Serie in der Liga ohne Niederlage.

Die U19 von Borussia Dortmund kann in der U19-Bundesliga einfach nicht mehr verlieren. Die Mannschaft von Trainer Mike Tullberg absolvierte am Sonntag, wenige Tage nach dem Youth-League-Erfolg gegen Newcastle United (2:1) - das 44. ungeschlagene Match in der Junioren-Bundesliga in Serie.

Auch Fortuna Düsseldorf hatte der Wucht des BVB nichts entgegenzusetzen. Vor der Begegnung betonte Tullberg: „Ein unangenehmer, vor allem in der Offensive starker Gegner, gegen den wir wieder eine gute Leistung abrufen müssen."

Das gelang - nach 90 Minuten hieß es 4:0 für die Tullberg-Elf. Vor der Pause war es Julian Rijkhoff mit einem Doppelpack, der ein 2:0 für die Dortmunder herausschoss. Nach dem Wechsel erzielte auch William Campbell einen Doppelpack.

Das 4:0 spielte der BVB dann runter, in der Tabelle kann sich die Mannschaft nach dem neunten Sieg im neunten Spiel langsam absetzen. Fünf Punkte beträgt der Abstand bereits auf den FC Schalke, gegen den es am zwölften Spieltag (25. November, 11 Uhr) zum großen Derby kommt.

Die ersten beiden Teams qualifizieren sich am Ende der Runde für die Halbfinal-Spiele um die Deutsche Meisterschaft. Der BVB kann die Tage schon fast einplanen, so souverän tritt die Elf auf, auch ohne den noch suspendierten Super-Angreifer Paris Brunner.

In einer Woche ist es dann der MSV, der am zehnten Spieltag (Samstag, 4. November, 11 Uhr) den 45. Versuch startet, um dem BVB in der Junioren-Bundesliga West eine Niederlage beizubringen.

So spielten die U19 des BVB und von Fortuna Düsseldorf

BVB: Lisewiski - Rashidi (81. Diallo), Mane (72. Meiser), Korzynietz, Garcia - Lubach, Campbell (81. Ubani) - Herrmann, Wätjen (82. Onofrietti), Krevsun - Rijkhoff (64. König)

Düsseldorf: Czako - Imoijeza, Jeng, Savic, Arabaci - Affo, Starek - Knelles, Camara, Len - Nikolaou

Tore: 1:0 Rijkhoff (7.), 2:0 Rijkhoff (30.), 3:0 Campbell (48.), 4:0 Campbell (59.)

Schiedsrichter: Maximillian Prölls