Schalke U19: U17-Europameister Bulut feiert Comeback - das sagt Norbert Elgert

Die U19 des FC Schalke 04 besiegt Bayer Leverkusen und erobert den 2.Tabellenplatz. Neben den drei Punkten die wichtigste Erkenntnis: U17-Europameister Taylan Bulut ist wieder da.

Die U19 des FC Schalke 04 hat am Sonntagmorgen Bayer Leverkusen mit 2:0 (1:0) besiegt und sich damit in der A-Junioren-Bundesliga West auf den zweiten Tabellenplatz gesetzt.

Eine aus königsblauer Sicht erfreuliche Momentaufnahme, die die positive Entwicklung des Teams unterstreicht. Aber es gab neben den drei Punkten, duch die der S04 an Leverkusen vorbei zog, eine weitere wichtige Erkenntnis: U17-Europameister Taylan Bulut ist wieder da.

Der Innenverteidiger, neben Assan Ouedraogo aktuell sicher das größte Talent in der Knappenschmiede, wurde in der 75. Minute für Edion Gashi eingewechselt und feierte sein Comeback nach mehr als dreimonatiger Verletzungspause. Über die Art der Verletzung machte der Verein keine Angaben. Dabei schien es zunächst gar nicht so lange zu dauern. Man rechnete schon im September wieder mit Bulut, dann verzögerte sich die Genesung aber.

Doch jetzt ist er wieder da. Bulut, dem mittelfristig der Sprung in den Profikader der Königsblauen zugetraut wird, war der lange Ausfall zunächst deutlich anzumerken. Die ersten beiden Pässe landeten beim Gegner. Mit zunehmender Spieldauer gewann er aber schon an Sicherheit und schaltete sich gegen Ende des Spiels sogar vorne mit ein.

Sein Trainer Norbert Elgert war entsprechend zufrieden mit dem Auftritt: "Er hat noch gar nicht gespielt in dieser Saison. Es war sein erster Einsatz. Es ist in jeglicher Hinsicht gutgegangen. Er hatte keinerlei Beschwerden und wir haben gewonnen", fasste Elgert zusammen. "Ihm fehlen aber noch 40 bis 50 Trainingseinheiten. Wir werden ihn jetzt ganz langsam so peu á peu in den kommenden ein, zwei Monaten heranführen."

Für das Auswärtsspiel am kommenden Wochenende beim Wuppertaler SV wird der U19-Trainer daher nichts überstürzen. "Er wird mit Sicherheit auch noch nicht von Beginn an spielen", dämpfte Elgert allzu große Erwartungen. Dennoch steht ihm mit Bulut, sofern alles gut geht, bald wieder ein ganz wichtiger Leistungsträger zur Verfügung der sein Team noch stärker machen wird.