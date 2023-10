RWE U17: Nach 6:1 über RWO - jetzt wartet Schalke

Nach sechs Toren gegen Rot-Weiß Oberhausen zeigt sich Michael Delura, U17-Trainer von Rot-Weiss Essen, zufrieden mit der Entwicklung seiner Mannschaft. Jetzt wartet Schalke.

Die U17 von Rot-Weiss Essen steht nach zehn Spieltagen auf Platz sechs der Junioren-Bundesliga West. Für Trainer Michael Delura ist das aber nur eine Momentaufnahme: „Wir sind natürlich sehr zufrieden, vor Top-Teams wie Borussia Mönchengladbach oder dem 1. FC Köln zu stehen.“

Blenden lässt er sich davon aber nicht. „Wir wollen weiter unseren Weg gehen. Wir haben eine tolle Moral und eine große mannschaftliche Geschlossenheit. Wir werden auch weiterhin versuchen, mutig und intensiv nach vorn zu spielen und spielerische Lösungen zu finden.“

Berechtigterweise weist Delura darauf hin, dass es offensiv richtig gut läuft. Defensiv sieht er aber noch Steigerungspotential. „Ich glaube nicht, dass es schon oft vorkam, dass eine U17 von Rot-Weiss Essen nach zehn Spieltagen 23 Tore erzielt hat.“ Zur Wahrheit gehört aber auch, dass man schon 19 Tore kassierte. „Wir müssen noch lernen, dass offensives Denken diszipliniertes Verteidigen nicht ausschließt.“

Gegen Rot-Weiß Oberhausen klappte das richtig gut, im Derby gewann RWE mit 6:1. „Paderborn war sehr kompakt, da hatten wir kaum Torchancen und haben auch verdient verloren. Gegen Oberhausen war es anders, da haben wir uns einige Möglichkeiten erarbeitet und diese auch verwertet. Trotz der sechs Tore haben wir auch defensiv nicht viel zugelassen. Das müssen wir so beibehalten.“

Das wird ein Charaktertest für meine Mannschaft. Erst die Mannschaft von ganz oben, dann eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller Michael Delura

Am besten schon am Mittwoch, wenn der ungeschlagene Tabellenführer aus Gelsenkirchen kommt. „Gegen Schalke erwartet keiner etwas von uns. Da kommt der absolute Top-Favorit. Es wird natürlich schwierig, drei Punkte zu holen. Wir werden aber unsere mannschaftliche Geschlossenheit in die Waagschale werfen und versuchen, unsere Minimalchance zu nutzen. Wir werden uns nicht verstecken, sondern versuchen, auch unser Spiel durchzubringen und mit Umschaltmomenten erfolgreich zu sein. Ich spüre eine große Vorfreude.“

Englische Woche wartet - erst Schalke, dann Waltrop

Deluras Team steht vor einer Englischen Woche, denn neben Schalke wartet am Samstag das Auswärtsspiel beim VfB Waltrop. „Das wird ein Charaktertest für meine Mannschaft. Erst die Mannschaft von ganz oben, dann eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller. Ich glaube aber, dass wir zwei gute Spiele abliefern werden.“

So kann dann auch das teaminterne Ziel, Tabellenplatz acht, erreicht werden. „Die Mannschaft hat sich das Ziel gesetzt. Ich muss aber sagen, für mich hat die Entwicklung der Spieler die höchste Priorität. Wir möchten sie bestmöglich auf die U19 vorbereiten.“