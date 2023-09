U19-Bundesliga: WSV weiterhin ohne Punkte - "Die Jungs reißen sich den Arsch auf"

Der Wuppertaler SV ist auch nach sechs Spielen in der U19-Bundesliga West noch punktlos. Trainer Samir El Hajjaj will gegen den MSV Duisburg die Wende einleiten.

Die U19 des Wuppertaler SV bleibt auch nach dem 6. Spieltag der U19-Bundesliga West ohne Punkte. Zuletzt verlor die Mannschaft von Trainer Samir El Hajjaj mit 1:4 (1:2) gegen den VfL Bochum. In der kommenden Woche soll gegen den MSV Duisburg die Wende gelingen.

Zwar zeigte der WSV auch während des Spiels gegen Bochum eine solide Leistung, unterm Strich reichte es jedoch nicht für die ersten Zähler der laufenden Spielzeit. „Nach sechs Spielen null Punkte zu haben ist natürlich ernüchternd”, erklärte El Hajjaj nach der Partie. „Wir haben zwar gut mitgehalten und hatten auch die Chancen, in Führung zu gehen, jedoch haben wir es nicht geschafft und sind schon wieder mit einem Rückstand in die Kabine gegangen.”

Zwar waren die Wuppertaler im zweiten Durchgang zeitweise näher am Ausgleich als die Bochumer am dritten Treffer, jedoch stellte ein individueller Fehler zum zwischenzeitlichen 1:3 die Weichen auf Niederlage aus Sicht des WSV.

„Das dritte Gegentor nahm uns natürlich die Chance, an den Ausgleich heranzukommen. Danach haben wir zwar weiter positiv und offensiv weitergespielt, jedoch ist unsere Situation momentan wie verhext. Die Jungs geben alles und reißen sich den Arsch auf, jedoch ist aktuell leider nicht mehr für uns drin”, stellte der Trainer fest.

Trotz der negativen Ergebnisse steht für El Hajjaj besonders die Entwicklung der eigenen Schützlinge im Vordergrund. Das Trainerteam der U19 des WSV setzt alles daran, um ihre Jungs bestmöglich auf die erste Mannschaft in der Regionalliga West vorzubereiten.

„Auch wenn es bislang nicht ausreicht, um Punkte zu holen, werden wir weiterhin mit den Jungs Gas geben und weiterkämpfen. Wir wollen unsere Spieler bestmöglich entwickeln und ihnen die Möglichkeit geben, sich für die erste Mannschaft zu präsentieren. Wir wollen ihnen die Tür in den Seniorenbereich öffnen und sie bestmöglich unterstützen. Die Entwicklung der Spieler hat oberste Priorität”, verriet El Hajjaj.

Am kommenden Spieltag wird der Wuppertaler SV auf den MSV Duisburg treffen. Die Meidericher mussten sich nach dem Abgang von Cheftrainer Engin Vural zur Profimannschaft am vergangenen Spieltag beim Spiel gegen den FC Schalke 04 mit 0:1 geschlagen geben und stehen mit sieben Punkten auf dem neunten Tabellenplatz.

El Hajjaj rechnet gegen den MSV mit einer schwierigen Aufgabe, dennoch wollen er und seine Mannschaft in dem Heimspiel die Wende einleiten. „Erstmal Glückwunsch an Engin Vural für den Job als Trainer in der ersten Mannschaft. Für uns wird es darum gehen, die Jungs erstmal wieder aufzubauen und in die richtige Richtung zu gehen. Wir wollen gegen Duisburg die ersten Punkte holen, am besten drei, denn wir gehen in jedes Spiel, um etwas mitzunehmen.”