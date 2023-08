U19-Niederrheinliga: RWE und RWO mit Siegen, Schonnebeck fegt Uerdingen zweistellig vom Platz

In der U19-Niederrheinliga stand der erste Spieltag an. Favoriten sind Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen.

Auch in der U19-Niederrheinliga rollt wieder der Ball. Nach den Abstiegen von Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen sind echte Kaliber in die Liga gekommen.

Beide gehören zu den Favoriten um den Aufstieg, beide konnten auch ihren erstes Spiel gewinnen. RWO mit Mühe, am Ende gab es ein 2:1 beim VfB Hilden.

Dabei sah es nach 18 Minuten so aus, als würde der Ankündigung von Trainer Daniel Balk die erste Kostprobe folgen. Er sagte im RS-Interview: "Extrem gierig auf Tore und eine Malocher-Mentalität: Tore mit aller Macht verteidigen, jeder hat Bock, die Null zu halten."

Gierig auf Tore waren die Oberhausener zu Beginn, nach 18 Minuten stand es nach Toren von Timo Böhm und Ozan Hot schon 2:0. Nach dem Wechsel kam Hilden zum Anschluss, doch RWO fuhrt die drei Punkte am Ende ein.

Was auch für RWE gilt: Die gewannen ihre erste Partie beim VfL Rhede mit 5:0. Auch hier kündigte Trainer Simon Hohenberg via RS den Spielstil an, der so aussehen soll: "Intensiven, mutigen und rasanten Vollgas- und Spaß-Fußball."

Das erste Ergebnis: Spaß hatten die Essener offenbar. Mats Brune traf nach 26 Minuten zum 1:0, nach dem Wechsel erhöhten Etienne-Noel Reck, Ahmed Etri, Bojan Potnar (2) auf 5:0.

Ebenfalls mit fünf Toren Unterschied gewann Dostlukspor Bottrop bei Arminia Klosterhardt. 6:1 hieß es nach 90 Minuten.

Noch mehr Spaß an Spieltag eins hatte die Spvg Schonnebeck, die den KFC Uerdingen 11:2 vom Platz fegte. Bereits nach 15 Minuten stand es 4:0, dabei blieb es bis zur Pause. Doch danach kannten die Essener kein Erbarmen und erhöhten das Ergebnis sukzessive. Speziell Arne Wessels hatte Bock auf Tore, er traf vier Mal.

Zudem besiegte SC St.Tönis die SG Essen-Schönebeck mit 2:1. Die SG Unterrath verlor gegen den TSV Meerbusch 0:1. Und der SC Velbert besiegte Viktoria Buchholz 4:1.