U17: Schalke-Schock nach Hinspielsieg - Finale um die Deutsche Meisterschaft verpasst

Die U17 des FC Schalke hat die erste Niederlage der Saison kassiert. Und das war eine, die die Talente bis ins Mark traf.

Die U17 des FC Schalke wollte am Ostermontag ein weiteres Ausrufezeichen setzen und ins Finale um die Deutsche Meisterschaft einziehen. Das Hinspiel bei Arminia Bielefeld hatte die Mannschaft von Trainer Onur Cinel mit 1:0 gewonnen.

Damit hatten die Schalke-Talente in den Ligapartien und dem Halbfinal-Hinspiel weiter eine weiße Weste und eine tolle Ausgangslage vor dem Rückspiel: 16 Spiele, 14 Siege und nur drei Gegentore. Doch das nützte alles nichts, denn am Ostermontag lief alles gegen die Knappen.

Ohne Trainer Cinel, der gelbgesperrt nur zuschauen durfte, verlor Schalke das Heimspiel im Parkstadion mit 1:3 (0:1). In 90 Minuten gab es so viele Gegentore wie zuvor in 16 Begegnungen zusammen.

Die Schalke-Co-Trainer Robin Willeke und Jan Ansperger mussten mit ansehen, wie Bielefeld ins Finale gegen den VfL Wolfsburg einzog. Und das an dem Tag auch verdient.

Nick Cherny traf bereits nach sechs Minuten, bei dem Schuss sah Niklas Alter nicht gut aus im S04-Tor. Nach 45 Minuten stand es 1:1 in der Gesamtrechnung.

Nach der Pause war Bielefeld dem 2:0 näher. Ein Tor wurde wegen Abseits aberkannt, dann vergab die Arminia eine große Möglichkeit. Schalke blieb im Spiel und kam zum Ausgleich.

Mika Khadr erzielte nach einer Standardsituation das 1:1. Jetzt wäre Schalke wiederum Finale gewesen. Doch es wurde immer hektischer. Und nach 63 Minuten flog S04-Spieler Pierre Rogasik mit Rot nach einer Tätlichkeit vom Platz.

Die Überzahl nutzte Bielefeld sechs Minuten später aus. Nach einer Ecke traf Pierre Rogasik zum 2:1 - bei dem Spielstand hätte ein Elfmeterschießen den Sieger hervorbringen müssen.

Doch die Arminia legte noch einmal nach. Cherny machte seinen Doppelpack perfekt und ebnete der Arminia den Weg ins Finale. Schalke hätte ein weiterer Treffer gereicht, um sich ins Elfmeterschießen zu retten, doch die S04-Talente wirkten geschockt nach dem 1:3.

Trotzdem hatten sie in den letzten Minuten noch die Chance in Unterzahl zu treffen. Das 2:3 wurde wegen einer Abseitsposition nicht anerkannt, dann traf Titus Croonen die Latte. Es sollte an diesem Tag einfach nicht sein, kurz danach wurde das Spiel abgepfiffen.