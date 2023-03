Schalke und Dortmund: Drei Spieler aus dem Revier bei U19-Nationalmannschaft

Die U19-Nationalmannschaft hat ihren Kader für die 2. EM-Qualifikationsrunde bekannt gegeben. Schalke 04 und Borussia Dortmund stellen Spieler ab.

U19-Nationaltrainer Guido Streichsbier hat seinen offiziellen Kader für die 2. EM-Qualifikationsrunde in Bremen (19. bis 29. März 2023) verkündet. Auch von den Revierklubs fahren Nachwuchskicker in die Hansestadt.

Einer davon ist Keke Topp. Der Stürmer in Diensten des FC Schalke 04 war einer der Leistungsträger bei den Knappen, die als Tabellendritter die Endrunde um die deutsche Meisterschaft am letzten Spieltag knapp verpassten.

Topp war bester Torschütze seines Teams. In 15 Spielen traf der Stürmer zwölfmal, außerdem köpfte er seine Mannschaft im Viertelfinale gegen den VfB Stuttgart in der Verlängerung zum 1:0-Sieg und somit ins Halbfinale des Junioren-DFB-Pokals.

Neben dem Schalker stehen auch zwei westdeutsche Meister im Aufgebot. Nnamdi Collins und Tom Rothe haben sich mit ihren Leistungen bei Borussia Dortmund für eine Nominierung empfohlen. Innenverteidiger Collins führte die U19 in jedem seiner 13 Spiele als Kapitän aufs Feld und ungeschlagen durch die Saison. Dazu kommen fünf Einsätze in der 3. Liga sowie sieben in der Youth League.

Ex-Essener dabei, VfL- und MSV-Talent auf Abruf

Linksverteidiger Rothe hat in dieser Saison bereits für alle drei Dortmunder Mannschaften gespielt. Für die Profis absolvierte er neben einem Bundesliga-Einsatz gleich drei Spiele in der Champions-League, in der 3. Liga spielte er sechsmal. Daher stand er der U19 nicht oft zur Verfügung, in vier Spielen sammelte er immerhin drei Torbeteiligungen.

Mit Joshua Quarshie (TSG Hoffenheim) wurde auch ein ehemaliger Spieler von Rot-Weiss Essen berufen. Der gebürtige Duisburger spielte bis Juni 2022 zwei Jahre in den Essener Juniorenmannschaften.

Mit Samuel Bamba, Faroukou Cisse (Borussia Dortmund), Mattes Hansen (Schalke 04), Mohammed Tolba (VfL Bochum) und Baran Mogultay (MSV Duisburg) stehen zudem fünf Spieler auf Abruf bereit, das Team von Trainer Streichsbier zu ergänzen.