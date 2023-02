U19-Bundesliga: Elgert erwartet spannenden Endspurt um das Endrunden-Ticket

Die U19 des FC Schalke 04 hat im Derby mit 2:1 (1:0) beim Nachwuchs des VfL Bochum gewonnen. Somit ist an der Tabellenspitze zwei Spieltage vor Saisonende noch alles offen.

Die Chance auf den Einzug in die Endrunde der deutschen Meisterschaft lebt: In einem intensiven Derby konnte der Nachwuchs des FC Schalke 04 mit 2:1 (1:0) bei der U19 des VfL Bochum gewinnen. Einen Dreier bezeichnete Knappen-Trainer Norbert Elgert im Vorfeld als Pflicht, um noch mal ein Wörtchen im Rennen um die ersten beiden Tabellenplätze mitreden zu können.

Mit dem Auftritt seiner Mannschaft war der 66-Jährige erneut hochzufrieden: "Das war eine absolute Top-Leistung von uns. Die erste Halbzeit hat überragend angefangen - allerdings mit einer zu schwachen Chancenverwertung. Da hätten wir schon zwei, drei Tore machen können.“

Die Königsblauen spielten sich in einen Rausch, bauten den Druck auf das Bochumer Tor stetig auf. Schließlich platzte in der 34. Minute der Knoten und Schalke durfte die 1:0-Führung von Tristan Osmani bejubeln. Bochums U19-Coach Heiko Butscher mit der Analyse: „Wir sind nicht gut ins Spiel gestartet, haben lange gebraucht. Schalke hat da richtig druckvoll gespielt, viel haben wir wegverteidigt. Wir wollten direkt mutig sein und aktiv spielen, was wir nicht direkt zu Beginn geschafft haben. Symptomatisch fiel das Gegentor durch einen individuellen Fehler von uns.“

Profispieler Mohammed Tolba verletzt vom Platz

In der Kabine wurde Butscher deutlich und sprach einzelne Situationen an. Nach dem Seitenwechsel zeigten seine Jungs dann ein anderes Gesicht. Zwar erhöhte der FC Schalke durch Yannick Aime Tonye auf 2:0, jedoch blieb Bochum dran. Durch den Anschlusstreffer von Mats Pannewig in der Schlussphase nahm die Partie nochmal Fahrt auf. „In der zweiten Hälfte kann ich den Jungs keinen Vorwurf machen. So wollten und müssten wir von Anfang an spielen. Wir hatten unsere Tormöglichkeiten. Selbst nach dem zweiten Schalker Treffer haben wir weiterhin alles versucht“, erkannte Butscher.

Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff musste Mannschaftskapitän und Profispieler Mohammed Tolba verletzt den Platz verlassen. Trainer Butscher befürchtet Schlimmes: „Es ist ihm in den Oberschenkel reingezogen. Wir müssen davon ausgehen, dass wir das auch wieder irgendwie kompensieren müssen. Wissen tue ich es nicht, vermutlich wird er aber ausfallen.“

Elgert wirft ein Auge auf die Konkurrenz

Nach der zweiten Niederlage am Stück wird die Luft für den VfL Bochum im Tabellenkeller immer dünner. Schalkes U19-Trainer Elgert mit aufmunternden Worten: „Bochum ist eine gute Mannschaft. Der VfL gehört nicht in diese Tabellenregion. Das hat etwas mit der einfachen Runde zu tun. Am Ende sind wir aber der hochverdiente Sieger, haben einen geschlossenen Teamgeist gezeigt und sind wie eine Spitzenmannschaft aufgetreten.“

Durch das 1:1-Remis im Topspiel zwischen den Junioren des BVB und der U19 des 1. FC Köln haben die Königsblauen zwei Spieltage vor Saisonende noch die Möglichkeit den zweiten Tabellenrang zu erreichen. Elgert erwartet ein spannendes Finish: „Wir wollen es natürlich noch möglichst spannend halten. Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht darauf schaue, wie die Konkurrenz spielt. Letztendlich müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Dann schauen wir am Schluss was dabei rauskommt.“