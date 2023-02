Junioren: Krays U19 in Viertelfinale, Wuppertal und RWE bei U17 ebenfalls

Am vergangenen Wochenende fanden in der U19 und U17 die Achtelfinal-Spiele im Niederrheinpokal statt. In der U17 flog ein Bundesligist aus dem Wettbewerb.

Für die U17-Bundesligamannschaft von Fortuna Düsseldorf war im Achtelfinale des Niederrheinpokals Endstation. Der Fortuna-Nachwuchs unterlag der U17-Niederrheinligamannschaft des Wuppertaler SV mit 4:5 nach Elfmeterschießen. Die Achtelfinal-Begegnungen im U17-Niederrheinpokal im Überblick: KFC Uerdingen - SSVg Velbert 3:2 Wuppertaler SV - Fortuna Düsseldorf 5:4 n.E. FSV Duisburg - Rot-Weiss Essen 0:2 SSV Bergisch Born - MSV Duisburg 0:2 TuRU Düsseldorf - SG Unterrath 3:1 Sterkrade-Nord - VfB Homberg 1:0 1. Spvg. Solingen-Wald 03 - Borussia M'gladbach 1:5 SpVg Schonnebeck - SV Solingen 08/​10 3:0 Vier von acht Achtelfinal-Begegnungen fanden am vergangenen Wochenende auch im U19-Niederrheinpokal statt. Der FC Kray, der in der letzten Runde sensationell die Bundesligamannschaft des MSV Duisburg rauskegelte, belohnte sich für dieses Weiterkommen und nahm auch die nächste Hürde. Beim SSV Bergisch Born siegten die Krayer mit 5:0. Das Team von Marcel Poelman ließ nichts anbrennen und ging bereits in der ersten Minute durch Tumay Aydemir in Führung, vorbereitet durch eine tolle Flanke von Sturmpartner Luei Mustafa. Yaw Awuah erhöhte noch vor der Pause per Elfmeter auf 2:0. In der zweiten Halbzeit sorgten Aaron Oteng-Appiah, Phil Kappler und Luka Brnos für drei weitere FCK-Treffer und den 5:0-Endstand. Die Achtelfinal-Begegnungen im U17-Niederrheinpokal im Überblick: TSV Solingen - SG Kaarst 1912/​35 1:3 SSV Bergisch Born - FC Kray 0:5 GSV Moers - Wuppertaler SV 0:5 1. FC Kleve - TSV Meerbusch 0:5 Mittwoch, 15. März 2023: Adler Osterfeld - Rot-Weiß Oberhausen (19 Uhr) ASV Einigkeit Süchteln - Fortuna Düsseldorf (19.30 Uhr) DJK Arminia Klosterhardt - Borussia M'gladbach (19.30 Uhr) 1. FC Bocholt - Rot-Weiss Essen (20 Uhr)

