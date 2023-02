A-Junioren: "Magische Nacht" - FC Kray schmeißt Favorit MSV Duisburg aus Niederrheinpokal

Am Mittwochabend hat die U19 des FC Kray in der Hauptrunde des A-Junioren Niederrheinpokals einen Bundesligisten aus dem Wettbewerb genommen. Nun folgt ein Derby.

Am Mittwochabend gelang der U19-Mannschaft des FC Kray ein echter Coup. Die Mannschaft von Trainer Marcel Poelmann gewann im A-Junioren Niederrheinpokal gegen den MSV Duisburg, haushoher Favorit aus der Bundesliga, zuhause mit 4:3 (2:2) und steht im Achtelfinale.

Auf dem Papier ist es eine riesige Überraschung, aber Poelman erklärte gegenüber RevierSport: "Schon vor der Begegnung haben wir ans uns geglaubt und wussten, dass wir eine Chance haben, zu gewinnen. Wir wollten den Duisburgern nicht nur beim Kicken zuschauen, sondern unser Spiel auf den Platz bringen."

Das zeichne sich vor allem durch den Charakter der Mannschaft aus. So konnte ein früher Rückstand gedreht und die Partie am Ende für sich entschieden werden. "Die Jungs sind eine mentalitätsstarke und kämpferische Truppe."

Dem pflichtete Dennis Blasczyk, Sportlicher Leiter des Nachwuchses, bei. "Das war eine magische Nacht. Da hatte keiner mit gerechnet." Das Ergebnis bestärkt die Verantwortlichen darin, dass sich in der FC-Jugend etwas entwickelt. "Wir reden nicht vom Aufstieg. Das Ziel ist die direkte Qualifikation für die Niederrheinliga. Nach oben ist in der Aufstiegsrunde alles offen."

Spieler-Entwicklung hat oberste Priorität

Derzeit belegt die Poelmann-Elf den fünften Tabellenplatz. Als nächstes kommt die U19 vom ETB Schwarz-Weiß Essen zum Stadtderby in die Kray-Arena (26. Februar, 11 Uhr). "Ich finde es wichtig, dass wir mit diesem Sieg im Rücken ein gutes Gefühl mit in nächste Partien nehmen. Wir müssen da maximal konzentriert auftreten, denn natürlich wollen wir als Sportler gewinnen und das Maximum rausholen", so der Trainer.

Das Maximum wolle er auch für seine Mannschaft – und damit sei nicht primär die Tabellenplatzierung gemeint: "Neben den Ergebnissen geht es darum, dass Beste aus den Jungs rauszuholen und sie bei ihrer Entwicklung zu unterstützen. Wenn die Spieler am Ende der Saison auf mich zukommen und sagen, sie hätten viel gelernt und fühlen sich nun gut auf den Seniorenfußball vorbereitet, dann ist das ein riesiger Erfolg."