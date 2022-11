VfL Bochum: U19 setzt Ausrufezeichen im Testspiel

Die U19 des VfL Bochum hat in einem Testspiel einen Achtungserfolg gefeiert und sich beim Gegner für zwei Niederlagen in dieser Saison revanchiert.

Die U19-Bundesliga West pausiert mal wieder, so dass die A-Junioren des VfL Bochum das Wochenende für ein Testspiel nutzten. Und das entpuppte sich als voller Erfolg: Denn die Bochumer besiegten den 1. FC Köln, Spitzenreiter in der Liga, an der Hiltroper Straße mit 3:1 (1:1).

Zunächst geriet der von Heiko Butscher trainierte VfL sogar in Rückstand. Jaka Potcnik (34.) traf für die Gäste. Kurz vor der Pause glich Mats Pannewig aus (45.).

Und im zweiten Durchgang, beide Teams hatten inzwischen munter durchgewechselt, folgte der Auftritt von Josue Santo. Erst erzielte er die Bochumer Führung (64.), dann erhöhte der 18 Jahre alte Stürmer auf 3:1 (84.).

Und so stand am Ende der erste Sieg des Butscher-Teams im dritten Anlauf gegen die Kölner - wenngleich es nur in einem Testspiel war, bei dem die Junioren-Nationalspieler nicht mit dabei waren.

In der Liga hatte der VfL Anfang September das Nachsehen. 2:5 endete die Begegnung am vierten Spieltag. Dazu gab es das Duell im DFB-Pokal der Junioren, wo sich der FC im Oktober deutlich mit 4:1 durchsetzte und Bochum aus dem Achtelfinale kegelte.

In der U19-Bundesliga stehen die Kölner punktgleich mit Verfolger Borussia Dortmund an der Tabellenspitze. Der VfL belegt den sechsten Platz. Die Bochumer haben seit vier Partien nicht gewonnen, zuletzt allerdings dem BVB ein respektables 0:0 abgerungen.

U19-Bundesliga West: Hier gibt es News, Tabellen und Statistiken

Inwiefern der Testspiel-Sieg gegen Köln weiteren Auftrieb für die Liga geben kann, wird sich am kommenden Samstag zeigen. Zum Jahresabschluss steht das Heimspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen an (11 Uhr).