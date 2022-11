U19-Bundesliga: BVB schlägt Preußen Münster - 16-jähriger Brunner trifft erneut

Am 9. Spieltag der A-Junioren-Bundesliga West besiegte Borussia Dortmund die Gäste vom SC Preußen Münster mit 3:0 (1:0). BVB-Trainer Mike Tullberg war dennoch nicht komplett zufrieden.

Die U19-Mannschaft von Borussia Dortmund schlug den SC Preußen Münster am 9. Spieltag der A-Junioren-Bundesliga West mit 3:0 (1:0) und beendete dadurch die Siegesserie der Münsteraner von zuletzt drei gewonnen Partien in Serie.

Die Führung für den BVB erzielte der 16-jährige Paris Josua Brunner in der 33. Minute. In Halbzeit zwei erhöhte Julian Dean Rijkhoff vom Elfmeterpunkt auf 2:0 (53.) und wenig später aus dem Spiel heraus zum 3:0-Endstand (59.).

Durch den Erfolg bleibt Borussia Dortmund als einzige Mannschaft der Liga weiterhin ungeschlagen. Anders als mit der Offensive, war BVB-Trainer Mike Tullberg nach dem Schlusspfiff mit seiner Defensive überaus zufrieden.

„In der ersten Halbzeit war ich sehr, sehr laut. Das ging besonders in Richtung meiner Offensivspieler, jedoch ohne Namen zu erwähnen. Wir haben in der ersten Halbzeit zwar sehr große Torchancen gehabt, so wie Münster uns verteidigt hat, hätten wir meiner Meinung nach aber deutlich mehr Torchancen kreieren müssen. Im Endeffekt war es wie bis zuletzt in der Saison. Wir spielen das fünfte Spiel in Folge zu Null und ich bin der Meinung, dass meine Kette in der Innenverteidigung einen richtig guten Job macht”, lobte Tullberg seine Abwehrreihe nach der Partie.

Dennoch haderte der BVB-Trainer nach dem Schlusspfiff trotz der drei erzielten Treffer mit der Offensivabteilung. Wäre es nach Tullberg gegangen, hätte der BVB noch den ein oder anderen Treffer mehr erzielen können. „Vorne war es mir einfach zu wenig. Wir hatten zu viele Szenen, in denen wir hätten sauberer am Ball sein müssen, um frei vor das Tor zu kommen. Wir haben fünf bis sechs hundertprozentige Torchancen liegen lassen und ich habe der Mannschaft in der Halbzeit gesagt, dass wir weiter dran bleiben müssen. Defensiv war es top und ich bin sehr zufrieden. In der Offensive war es zwar nicht so, dass die Mühe und der Wille nicht da waren, dennoch fehlte es teilweise an der Qualität am Ball und der Entscheidungsfindung vor dem Tor”, bilanzierte Tullberg weiter.

Tullberg über BVB-Talent Brunner: „Hat noch sehr viel zu lernen”

Aufgrund seiner starken Leistungen in Dortmunds U17 wurde Paris Josua Brunner in die U19 des BVB befördert. Bei der U17 erzielte Brunner in sechs Spielen 16 Treffer. Seine Gesamtbilanz in dieser Saison beläuft sich auf 22 Tore in 18 Pflichtspielen. Unter Tullberg soll sich der 16-Jährige nun in der U19-Mannschaft weiterentwickeln.

„Er hat sehr viel zu lernen und muss deutlich besser am Ball werden. Es gibt zu viele Kontakte, bei denen er den Ball verliert, wo er ansonsten frei vor dem Tor steht. Das müssen wir verbessern und das weiß er auch. Er ist U17-Spieler und hat noch sehr viel zu lernen. Gegen Münster machte er zwar ein schönes Tor, dennoch hatte er auch einige entscheidende Szenen, die nichts geworden sind. Da sind wir dran und haben in den kommenden Wochen Zeit, um das weiter zu entwickeln”, erklärte Tullberg in Bezug auf das junge Talent.

Am kommenden 10. Spieltag trifft die U19 vom BVB im kleinen Revierderby auf den Nachwuchs vom VfL Bochum.