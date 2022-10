U19: Zwei Standardtore - MSV Duisburgs Vural ärgert sich über 0:2 gegen RWE

Die U19 des MSV Duisburg hat das Duell in der A-Junioren Bundesliga West gegen Rot-Weiss Essen mit 0:2 verloren. MSV-Trainer Engin Vural kritisierte das Standardverhalten.

Am siebten Spieltag der A-Junioren Bundesliga West musste sich der MSV Duisburg gegen Rot-Weiss Essen mit 0:2 geschlagen geben. Für die Duisburger war es die zweite Niederlage in Serie. MSV-Trainer Engin Vural zeigte sich nach dem Spiel enttäuscht über das Ergebnis: „Natürlich haben wir uns von dem Spiel mehr erhofft. Der Spielverlauf hat uns nicht in die Karten gespielt.“ Über die gesamte Partie hatte der MSV Probleme gegen die Essener Abwehr Chancen zu kreieren. RWE wurde besonders bei Standards gefährlich.

Bereits in der 11. Spielminute konnte Ben Heuser die Essener nach einer Ecke in Führung bringen. Noch vor dem Seitenwechsel stoppte der bereits verwarnte Sven Meyer einen Essener Konter und sah dafür die Gelb-Rote Karte. „Der Platzverweis hat uns natürlich nicht gut getan. Doch auch danach, in einer Phase, in der wir vorne für Entlastung sorgen können, schießen wir nur das Abseitstor. Dann fällt das 0:2, bei dem wir dilettantisch verteidigt haben. Es ist natürlich extrem schwer zu zehnt so einem Rückstand hinterher zu laufen“, reflektierte Vural nach dem Spiel. Der zweite Gegentreffer viel erneut nach einem Eckstoß. In der der 64. Spielminute setzte sich Ben Hüning im Kopfballduell durch und sorgte so für klare Verhältnisse.

MSV vor dem Spiel mit personellen Problemen

Bereits vor dem Spiel war für den MSV-Trainer aufgrund von personellen Problemen klar, dass das Spiel gegen Essen ein hartes Stück Arbeit wird. „Wir haben keine einfache Woche hinter uns, da wir ein paar Nackenschläge hinnehmen mussten. Es haben fünf Stammspieler gefehlt. Das ist keine Entschuldigung, aber wir, als kleines NLZ, verkraften so etwas nicht so gut wie die ganz großen Namen. Nichtsdestotrotz hätten wir die Niederlage verhindern können, wenn wir die Standards besser verteidigt hätten“, betonte Vural.

Dem Trainer ist bewusst, dass diese Punkte am Ende der Spielzeit fehlen könnten: „Wir wissen, dass es eine sehr enge Saison ist. Auch durch unseren guten Start haben wir uns nie blenden lassen. Es ist klar, dass wir noch einige Punkte sammeln müssen, um den Klassenerhalt zu sichern, das wurde auch intern immer wieder kommuniziert. Für uns ist es jetzt wichtig, den Kopf hoch zu bekommen und es in den nächsten Spielen besser zu machen.“ Bereits am kommenden Wochenende haben die „Zebras“ die Möglichkeit gegen den Bonner SC ihre kleine Negativserie zu beenden.