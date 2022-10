BVB U19: Doppeltorschütze Gürpüz über das 3:3 gegen ManCity

Die U19 des BVB spielte am 5. Spieltag der UEFA Youth League Gruppenphase 3:3 gegen die U19 von Manchester City. Göktan Gürpüz traf doppelt.

Was für eine Aufholjagd! Die U19 des BVB sicherte sich am vorletzten Spieltag der Gruppenhase in der UEFA Youth League ein 3:3 gegen Manchester City. Ein großen Anteil daran hatte Göktan Gürpüz. Der 19-Jährige zeigte eine kämpferische Leistung und erzielte – jeweils per Fernschuss – die Tore zum 2:3 und 3:3.

„Ich wusste, dass wir zwei Tore brauchen. Beim ersten Tor hatte Hendry Blank den Ball auf der linken Seite und spielt ihn zu mir. Ich sehe, dass der Torwart etwas zu weit vor dem Tor steht und schieße“, erinnert sich Junioren-Nationalspieler an seinen Treffer in der 47. Minute.

Es war ein wichtiges Tor, der Anschlusstreffer kurz nach der Halbzeitpause. Manchester City führte zur Halbzeit mit 3:1, spielte in der ersten Halbzeit beeindruckenden Ballbesitzfußball: „Egal, wie gut wir die Räume dicht gemacht haben, City hat neue Räume gefunden. Das war schon ein sehr, sehr hohes Niveau“, erklärte Gürpüz und ergänzte: „Wir mussten viel laufen. Es war auf jeden Fall sehr anstrengend.“

Der BVB konnte jedoch schon in der ersten Halbzeit durch Konter immer wieder gefährlich werden. In der zweiten Halbzeit hielten die Borussen dann auch spielerisch dagegen – und belohnten sich durch Gürpüz' Treffer zum 3:3-Ausgleich in der 62. Minute. „Beim zweiten Tor wollte ich den Ball dann in die andere Ecke zirkeln und schieße instinktiv. Dann war er drin“, berichtet der gebürtige Duisburger.

Wenn wir in Kopenhagen einen Sieg holen, sind wir weiter. Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen, wenn wir so spielen wie heute. Göktan Gürpüz

Gürpüz trainierte bereits bei den Profis mit, gehörte auch schon zum Bundesligakader. Zuletzt setzte ihn allerdings eine Verletzung außer Gefecht, weswegen sich auch Mike Tullberg - Gürpüz' Trainer bei der U19 - besonders über den Doppelpack seines Schützlings freute.

Durch das Remis gegen ManCity bewahrt sich die U19 des BVB die Chance aufs Achtelfinale. „Wenn wir in Kopenhagen einen Sieg holen, sind wir weiter. Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen, wenn wir so spielen wie gegen ManCity“, erklärt Gürpüz.

Der BVB hat das Achtelfinale in der UEFA Youth League also in der eigenen Hand. Mit einem Sieg in Kopenhagen kann man sich Platz 2 hinter Manchester City sichern. Das (End)Spiel in Kopenhagen findet am 2. November statt. Anpfiff ist um 16 Uhr.