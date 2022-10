UEFA Youth League: BVB U19 schreibt bei 3:3 "viele schöne Geschichten"

Die U19 des BVB spielte am 5. Spieltag der UEFA Youth League 3:3 gegen de U19 von Manchester City. Das Achtelfinale ist möglich.

Die Partie der U19 des BVB gegen Manchester Citys U19 in der Youth League hatte einiges zu bieten. "Viele schöne Geschichten", wie es ihr Trainer Mike Tullberg nannte. Nach einem 1:3-Rückstand kämpfte sich der BVB durch zwei Fernschusstore von Göktan Gürpüz in der zweiten Halbzeit zurück und holte noch ein 3:3-Unentschieden.

Zum Beispiel diese: Beim Stand von 1:1 in der 37. Minute musste Tullberg Filippo Mane verletzungsbedingt auswechseln. Für ihn brachte er den erst 15-jährigen Tyler Meiser: „Ich habe den Jungs vor dem Spiel gesagt, sie sollen mutig sein. Also war ich auch mutig und habe Tyler eingewechselt. Wenn er bei uns im Kader ist, dann kann er auch bei uns spielen“, erläuterte der 36-Jährige.

Die zweite „schöne Geschichte“ dieses Fußballnachmittags waren für Tullberg die Tore von Göktan Gürpüz. In der 47. Minute knallte er den Ball aus etwa 20 Metern ins linke obere Eck zum Anschlusstreffer, in der 62. Minute schlenzte er den Ball aus ähnlicher Position ins rechte Eck zum Ausgleich. „Göktan hat bei den Profis trainiert und sich dann verletzt. Er hat keine einfache Zeit hinter sich, deshalb freue ich mich sehr für ihn", sagte Tullberg.

Die Tore waren dabei nicht nur schön, sondern auch wichtig: Manchester City hatte zur Pause bereits mit 3:1 geführt. In der ersten Halbzeit war die Dominanz der Engländer überwältigend. Teilweise kombinierten die Blues im gegnerischen Strafraum – so entstand etwa der Treffer von Adedire Mebude zum zwischenzeitlichen 3:1 in der 42. Minute. „Dass Manchester City die bessere Mannschaft ist, ist unbestreitbar. Aber wir haben mit viel Herz dagegen gehalten“, erklärte Tullberg nach Spielende.

Borussia Dortmund U19: Ostrzinski – Mane (37. Meiser), Collins, Cisse, Semic – Bamba (60. Simic), Walz, Gürpüz, Blank – Brunner (74. Korzynietz), Rijkhoff (60. Nwachukwu). Ostrzinski – Mane (37. Meiser), Collins, Cisse, Semic – Bamba (60. Simic), Walz, Gürpüz, Blank – Brunner (74. Korzynietz), Rijkhoff (60. Nwachukwu). Manchester City U19: Van Sas – Carrington, Burns, Katongo, Galvez (81. Taylor) – Charles, O’Reilly, Bobb – Borges, Dickson, Mebude. Tore: 1:0 Brunner (2.), 1:1 Dickson (24.), 1:2 O’Reilly (38.), 1:3 Mebude (42.), 2:3 Gürpüz (47.), 3:3 Gürpüz (62.). Zuschauer: 790.

Beim Gedanken an den Gegner geriet Tullberg regelrecht ins Schwärmen: „Wie sie den Ball annehmen, wie sie sich im Raum orientieren - das ist Klasse!" Tullberg weiter: "Wir haben auch ein paar außergewöhnliche Jungs. Der Unterschied: Bei uns trainieren schon bei den Profis, bei ManCity bleiben sie in der A-Jugend."

BVB bewahrt sich Chance auf das Achtelfinale

Weil Kopenhagen im zweiten Spiel der Gruppe G gegen Sevilla verlor, bewahrt sich der BVB die Chance auf das Achtelfinale. Mit einem Sieg am letzten Spieltag in der Gruppenphase gegen Kopenhagen hätte man Platz zwei hinter Manchester City sicher.

Mike Tullberg denkt nun erst einmal an die Bundesliga: „Im Gegensatz zu vielen anderen Mannschaften in der Liga, müssen wir einen Doppelrhytmus aushalten. Wir müssen jetzt zurück in den Alltag finden.“ Vor dem Entscheidungsspiel in Kopenhagen (2. November) spielt die U19 des BVB am kommenden Samstag (29. Oktober) in der Bundesliga gegen Viktoria Köln.